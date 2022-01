In de week waarin het kabinet de coronamaatregelen heeft versoepeld, zijn 334.000 afspraken bij Testen voor Toegang gemaakt, meldt Stichting Open Nederland (SON) maandag. Dit zijn er fors meer dan in de week ervoor, toen nog zo'n 181.000 mensen een afspraak maakten.

Met zo'n 79.000 afspraken was afgelopen zaterdag de drukste dag. Het aantal tests is overigens nog een stuk kleiner dan in november. Toen werden wekelijks zo'n half miljoen afspraken gemaakt.

In de cijfers zitten de afspraken die tussen maandag 24 januari en zondag 30 januari zijn gemaakt. De meeste mensen (38 procent) lieten weten de testuitslag te willen gebruiken voor een bezoek aan een restaurant of café.

Mensen die een geldige QR-code voor toegang tot een evenement of locatie willen, kunnen gratis een afspraak maken via Testen voor Toegang. Als de uitslag negatief is (je hebt geen corona), is de coronapas vanaf de afname van de test 24 uur geldig.

Samenwerking GGD en SON nog nauwelijks van de grond gekomen

Vorige week werd bekend dat commerciële testaanbieders die bij SON zijn aangesloten de GGD's gaan helpen, omdat die aan hun maximumcapaciteit zitten. Die samenwerking is echter nauwelijks van de grond gekomen, doordat amper mensen worden doorgestuurd naar de commerciële partijen. Dat zou een organisatorisch probleem bij de GGD's zijn, zei SON eerder. De GGD-koepel liet in een reactie weten aan het probleem te werken.

In de tussentijd zijn bijna alle locaties die hadden toegezegd bij te springen nog dicht. Een woordvoerder van SON kon maandag nog niet aan NU.nl vertellen hoe de samenwerking verder zal verlopen.

Bij de GGD's werden vorige week voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie één miljoen tests in een week tijd uitgevoerd. Het capaciteitsprobleem zit hem niet in het afnemen van PCR-tests op de testlocaties, maar in het analyseren van de monsters in de laboratoria. Commerciële partijen maken gebruik van antigeentests. Die geven sneller een uitslag, maar zijn ook iets minder betrouwbaar dan PCR-tests.