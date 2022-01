In Nederland zijn in de afgelopen maand ruim 1,1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Daarmee behoort Nederland tot de wereldwijde top van landen waar het coronavirus zich momenteel het snelste verspreidt, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

Wereldwijd zijn er slechts dertien landen die in de afgelopen vier weken meer coronabesmettingen registreerden. Koplopers zijn de Verenigde Staten (19,2 miljoen besmettingen), gevolgd door Frankrijk (8,6 miljoen) en India (6,2 miljoen).

Nederland telt nu in totaal zo'n 4,3 miljoen besmettingen. Het duurde bijna een jaar na de start van de pandemie voordat de miljoenste positieve test werd geregistreerd, in februari 2021. In september vorig jaar was dat aantal verdubbeld en in december passeerde Nederland de grens van drie miljoen besmettingen.

Tijdens de laatste vier wekelijkse updates meldde het RIVM 925.000 besmettingen. Aankomende dinsdag wordt bekend hoeveel positieve tests er deze week zijn afgenomen.

Deze weekaantallen meldde het RIVM in januari: 29 december tot en met 4 januari: 113.554

5 januari tot en met 11 januari: 201.536

12 januari tot en met 18 januari: 243.000

19 januari tot en met 25 januari: 366.120

26 januari tot nu: 209.000

Gemiddeld 57.000 besmettingen per dag

Wat vaststaat, is dat het aantal opnieuw een uitschieter wordt. Het RIVM rekent iedere week van woensdag tot en met dinsdag. Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag werden al 209.000 positieve tests geregistreerd. Daarmee komt het totale aantal besmettingen deze maand al ruim boven de miljoen.

Ook het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen liegt er niet om. Er werden in totaal bijna 400.000 besmettingen gemeld, goed voor een gemiddelde van ruim 57.000 per dag. Dat terwijl het RIVM in de afgelopen twaalf dagen niet over alle cijfers beschikte: ruim 122.000 meldingen konden niet verwerkt worden.

Aantal besmettingen explodeerde, maar aantal ziekenhuisopnames nam sterk af

Het kabinet besloot te midden van de exploderende coronacijfers veel versoepelingen door te voeren. Mede daardoor werden ook fors meer besmettingen gemeld. Het kabinet heeft ook meermaals gezegd rekening te houden met zo'n 100.000 besmettingen per dag.

De versoepelingen zijn volgens de bewindslieden te verantwoorden, omdat de omikronvariant van het coronavirus veel milder lijkt dan eerdere coronavirusvarianten. Het aantal ziekenhuisopnames steeg namelijk niet mee met de stijgende besmettingscijfers.

Zo lagen er begin deze maand nog 1.660 coronapatiënten in het ziekenhuis, maar is dat aantal met ruim 500 afgenomen naar 1.130. Het aantal ic-opnames op 1 januari (472) is sindsdien meer dan gehalveerd (213).