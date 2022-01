Het aantal positieve coronatests dat nog niet bij het RIVM is geregistreerd, is zaterdag opgelopen tot 122.000. Dat is tot dusver de grootste groei van de achterstand binnen een dag.

Zaterdag werden er 'slechts' 39.536 coronabesmettingen gemeld door het RIVM, maar door de achterstand is het werkelijke aantal waarschijnlijk fors groter. Afgelopen week lag het gemiddelde op zo'n 60.000 per dag.

Er is al ruim anderhalve week sprake van een grote achterstand bij het doorgeven van de positieve uitslagen bij de GGD's aan het RIVM. Vrijdag ging het om nog niet doorgegeven 76.000 tests, zaterdag is de achterstand dus met ruim 46.000 uitslagen gegroeid.

In de laatste zeven dagen registreerde het RIVM 421.030 positieve tests. Het is de tweede week op rij waarin het weektotaal boven de 400.000 uit is gekomen. Maar met de nog niet geregistreerde positieve tests erbij, komt het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk in de buurt van een half miljoen.

Problemen ontstaan bij systeem dat positieve tests verwerkt

Een woordvoerder van de GGD-koepel vertelde eerder aan NU.nl dat het probleem zich voordoet in het systeem HPZone. Daar komen de gegevens binnen van een ander systeem waarin de GGD-medewerkers de duizenden testuitslagen kunnen invoeren. HPZone - dat ook wordt gebruikt voor het bron- en contactonderzoek - moet die informatie vervolgens verwerken.

Maar dat systeem heeft moeite met het verwerken van alle informatie, waardoor er vertragingen ontstaan. Daardoor kan het RIVM - dat de dagcijfers publiceert - pas later bij de data. "Simpel gezegd is het aanbod groter dan het systeem binnen afzienbare tijd kan verwerken", aldus koepelorganisatie GGD GHOR.

Omdat GGD-medewerkers wél de kans hebben gekregen om alle positieve tests in de wacht te zetten, weten de autoriteiten dat ze nog op zo'n 122.000 positieve tests moeten rekenen.

Naar verwachting zijn de problemen met het systeem volgende week verholpen.