Het is druk bij de GGD-teststraten deze week. Via NUjij geven veel lezers aan bang te zijn dat zij hun herstelbewijs mogelijk mislopen doordat ze pas na een paar dagen een testafspraak kunnen maken. Ze vrezen dagen later niet meer positief te testen op het coronavirus.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland laat vrijdag aan NU.nl weten dat die angst ongegrond is.

"Mensen die niet direct terecht konden bij de GGD-teststraat hoeven zich geen zorgen te maken", beklemtoont een woordvoerder. "De PCR-test is zo nauwkeurig dat ook een besmetting die al iets ouder is wordt gesignaleerd. Die tests zullen ook na een paar dagen gewoon positief zijn en dus een herstelbewijs opleveren."

Bij een antigeentest wordt ook een herstelbewijs afgegeven. Dat bewijs is wel geldig in Nederland, maar niet in het buitenland. Voor een herstelbewijs in de app die in het buitenland kan worden gebruikt, moet een PCR-test worden gedaan, legt een zegsvrouw uit.

Het klopt dat de GGD de afgelopen week het aantal aanvragen moeilijk kon verwerken. "Maar alle mensen die zich tot nu toe hebben gemeld, kunnen uiterlijk zaterdag terecht voor hun test", aldus GGD GHOR Nederland. Het gaat op vrijdag en zaterdag om in totaal ruim 97.000 personen.

Na een test duurt het twaalf dagen voordat het herstelbewijs in de CoronaCheck-app gebruikt kan worden. Het herstelbewijs kan wel eerder worden gedownload, maar wordt pas twaalf dagen na de test geactiveerd voor de QR-code die nodig is om toegang te krijgen tot horeca, theaters of andere landen.