Meerdere commerciële coronatestbedrijven die sinds woensdag de GGD bijstaan bij de grote vraag naar coronatests, hebben vrijdagochtend hun deuren gesloten. De testaanbieders van Stichting Open Nederland liggen op ramkoers met de GGD's, omdat eerder gemaakte afspraken niet gerespecteerd zouden worden.

Een woordvoerder van Stichting Open Nederland (SON) bevestigt na berichtgeving van Tubantia dat de samenwerking tussen GGD's en SON niet naar wens verloopt.

De GGD's en commerciële testaanbieders gingen de volgende samenwerking aan: mensen zouden nog altijd een coronatest boeken via het landelijke nummer of via de website coronatest.nl. Als er geen plek was bij een GGD in de regio, zouden zij de kans krijgen om een test te laten afnemen bij een commerciële testaanbieder.

Volgens de commerciële testaanbieders zouden GGD's mensen doorsturen naar hun locaties als deze langer dan twaalf uur moesten wachten op een plek bij een GGD in de regio. De GGD zou de afgelopen dagen echter hebben gewerkt met een doorverwijstermijn van 48 uur, die binnenkort wordt omgezet naar 24 uur.

Het doorverwijzen gebeurt te weinig, zegt Stichting Open Nederland. "Het werkt niet optimaal. Testlocaties hadden de afgelopen dagen weinig te doen, terwijl ze klaar staan met personeel en middelen. We zijn in gesprek met de GGD over hoe we dat kunnen verbeteren."

De woordvoerder begrijpt de reacties van testaanbieders om te sluiten "omdat zij weinig te doen hebben". Stichting Open Nederland: "Het is voor iedereen vervelend."

Commerciële testaanbieders in Enschede zouden in twee dagen tijd 37 personen hebben geholpen, zo vertellen betrokkenen aan Tubantia. Dat terwijl Stichting Open Nederland op woensdag nog had gesteld dat alle aanbieders aan het einde van de week gezamenlijk 50.000 tests per dag konden afnemen.