Zo goed als heel Europa staat op het hoogste waarschuwingsniveau voor de coronapandemie. Van de 211 regio's kleuren 207 donkerrood op de wekelijkse kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Dat is een nieuw record.

Hongarije is als 28e land volledig donkerrood geworden. Alleen twee regio's in Polen en twee in Roemenië staan nog een treetje lager, op rood. Ze komen net onder de grens met donkerrood uit. Het is nog niet voorgekomen dat alle streken in Europa op het hoogst mogelijke niveau stonden.

Het Franse overzeese departement La Réunion in de Indische Oceaan is de grootste brandhaard van Europa geworden. In de afgelopen twee weken zijn er per 100.000 mensen 9.076 positief getest, oftewel één op de elf. De Deense hoofdstad Kopenhagen volgt daar vlak achter.

De Finse Aland-eilanden zijn de snelste stijger. Het aantal positieve tests nam er in een week tijd met 278 procent toe. In Spanje, Italië en Griekenland is een daling te zien, net als op Malta en Cyprus.

Het ECDC maakt de kaart op basis van het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en met zondag 23 januari. De coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Nederland voor elfde week op rij volledig donkerrood

Nederland kleurt voor de elfde week op rij donkerrood. In elke provincie stijgt het aantal positieve tests snel. De provincie Noord-Holland is weer de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen twee weken zijn daar bijna 119.000 inwoners positief getest.

Omgerekend komt dat neer op zo'n 4.126 gevallen per 100.000 mensen, een stijging van 35 procent ten opzichte van vorige week. In Amsterdam is momenteel ongeveer één op de twintig inwoners besmet.

Na Noord-Holland volgt de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 3.639 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Daarna komen Zuid-Holland (3.497), Zeeland (3.138), Overijssel (3.014), Noord-Brabant (2.904), Flevoland (2.840), Groningen (2.595), Gelderland (2.567), Limburg (2.108), Drenthe (2.068) en Friesland (2.013).

Voor het eerst komen alle twaalf provincies uit boven de grens van 2.000 coronagevallen per 100.000 personen, oftewel 2 procent van alle inwoners. Zeeland is de snelste stijger onder de provincies. Het aantal positieve tests ligt ruim 65 procent hoger dan bij de kaart van vorige week.