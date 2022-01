Denemarken schrapt volgende week alle binnenlandse coronamaatregelen, ondanks de snelle stijging van het aantal besmettingen. COVID-19 is geen gevaar meer voor de samenleving, luidt de boodschap.

"We nemen afscheid van de beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden", aldus premier Mette Frederiksen. Ze prijst de "solide verdediging" van coronavaccins.

Denemarken had het coronabeleid zo'n twee weken geleden al versoepeld. Toen konden bijvoorbeeld bioscopen en musea de deuren weer openen, maar bleven andere regels wel van kracht. Horecazaken hebben nog tot het eind van de maand te maken met aangepaste openingstijden, maar daarna kunnen zelfs nachtclubs weer open.

Ook hoeven Denen straks geen mondkapjes in het openbaar vervoer meer te dragen en hoeven winkels het aantal klanten niet meer te beperken. Er blijven nog wel regels gelden voor internationale reizigers.

De geplande versoepeling valt samen met een snelle stijging van het aantal coronagevallen. In het parlement is voldoende steun voor de opheffing, zei minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke. Hij had de versoepeling die experts hadden aanbevolen voorgelegd aan het parlement.

Nieuwe mutatie van omikronvariant dominant

Denemarken registreerde dinsdag 46.590 nieuwe besmettingen. Dat aantal ligt net onder de piek van afgelopen vrijdag, toen 47.831 coronagevallen waren vastgesteld. Inmiddels is een omikronsubvariant (BA.2) dominant in het land, en die lijkt volgens minister Heunicke nog besmettelijker te zijn dan de voorheen heersende BA.1-variant. Maar er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat BA.2 de ziekte verergert.

Deense experts zien de besmettingsgolf niet als een belemmering voor de versoepelingen. Medische adviseurs van de overheid wezen deze maand op een verandering in het verband tussen besmettingen en ziekenhuisopnames. Terwijl het aantal coronagevallen snel bleef stijgen, daalde het aantal coronapatiënten op de intensive care van 82 op 6 januari naar 44 op 25 januari.

Ook andere Europese landen versoepelen hun coronabeleid. Dat gebeurt onder meer in Nederland. Premier Mark Rutte zei dinsdag met aangekondigde versoepelingen "bewust de grenzen van het mogelijke" op te zoeken. Dit doet het kabinet omdat "achter alle begrijpelijke noodkreten en acties zulke grote problemen en spanningen zitten".