Het aantal positieve coronatests in Nederland is zo groot, dat het RIVM kampt met een oplopende achterstand in het aantal geregistreerde tests. De GGD liet weten aan hun maximale testcapaciteit te zitten en roept de hulp in van commerciële testaanbieders. Ook in de landen om ons heen wordt de testcapaciteit op de proef gesteld. Het ene land kan dat beter aan dan het ander.

België (11,7 miljoen inwoners)

Volgens testcoördinator Karine Moykens kan België op dit moment per dag ongeveer 150.000 PCR-tests afnemen. De afgelopen dagen werden er gemiddeld 115.000 per dag afgenomen, zo'n 8,7 per 1.000 inwoners. De capaciteit is daardoor volgens Moykens voorlopig nog voldoende: "We bezwijken nog niet."

Ze waarschuwde echter dat als het aantal afgenomen tests verder richting de 150.000 gaat, het langer kan duren voordat mensen het resultaat van hun test binnen hebben. Op dit moment krijgt één op de zeven Belgen met vertraging het resultaat van een test binnen.

Moykens ziet geen kans om de testcapaciteit uit te breiden. De sneltests die Belgische apotheken afnemen bij mensen die al klachten hebben, worden al maximaal ingezet. De testcoördinator hoopt de druk wat te verlichten door mensen te begeleiden naar de huisarts of meer zelftests thuis te laten doen.

Gemiddeld aantal afgenomen tests per 1.000 inwoners (afgelopen zeven dagen) Nederland: 7,6

België: 8,7

Duitsland: 3,5

Frankrijk: 19

Verenigd Koninkrijk: 20

Denemarken: 37,6

Bron: ourworldindata.org

Duitsland (80,2 miljoen inwoners)

Het aantal positieve tests in Duitsland is de afgelopen maand enorm gestegen. Woensdag werd een recordaantal van 164.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Door de explosieve toename zitten de meeste deelstaten aan hun maximale testcapaciteit. Dat komt vooral door de hoge bezettingsgraad in de testlaboratoria. De 180 laboratoria voerden de afgelopen week in totaal 2,4 miljoen PCR-tests uit, gemiddeld bijna 350.000 per dag.

Duitse testlaboratoria waarschuwen dat ze "de capaciteit niet van de ene op de andere dag naar believen kunnen uitbreiden". Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan personeel.

De Duitse deelstaten besloten afgelopen weekend kwetsbare groepen en zorgpersoneel voorrang te geven voor een PCR-test. In bijvoorbeeld kinderdagverblijven in Dortmund wordt nog maar half zoveel getest als voorheen. "Experts waarschuwen voor een ineenstorting" van het testwezen, schreef de krant Der Tagesspiegel vorige week al.

Frankrijk (62,9 miljoen inwoners)

In Frankrijk leek het aantal besmettingen na een explosieve toename langzaam weer te dalen, totdat er dinsdag met ruim 500.000 positieve tests op één dag een nieuw record werd gevestigd.

De Franse regering heeft veel moeite gestoken in het verhogen van de testcapaciteit, door bijvoorbeeld meer locaties te openen waar Fransen zonder afspraak langs konden gaan. Daardoor was het land de afgelopen dagen in staat om bijna anderhalf miljoen tests per dag af te nemen, waarvan dus ongeveer een derde positief was.

Wat op dit moment precies de maximale testcapaciteit in Frankrijk is, is niet bekend. Wel zijn er steeds vaker lange rijen te zien bij testlocaties. De regering vraagt mensen daarom het resultaat van een antigeentest niet te laten bevestigen door een PCR-test.

Verenigd Koninkrijk (65,8 miljoen inwoners)

Het Verenigd Koninkrijk kan volgens cijfers van de regering dagelijks meer dan een miljoen PCR-tests afnemen. Begin deze maand naderde het land de toenmalige maximumcapaciteit van 800.000, toen er op sommige dagen meer dan 700.000 tests werden afgenomen. Inmiddels is het aantal afgenomen tests per dag scherp gedaald, naar tussen de 200.000 en 300.000 per dag.

De daling in het aantal afgenomen tests heeft waarschijnlijk te maken met dat de meeste mensen zonder klachten geen PCR-test meer hoeven te laten doen. Alleen mensen met cruciale beroepen, zoals in de zorg en de transportsector, moeten zich regelmatig laten testen.

Denemarken (5,9 miljoen inwoners)

Ook Denemarken registreert bijna dagelijks een nieuw besmettingenrecord. Dinsdag werden 46.590 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal ligt net onder het record van afgelopen vrijdag, toen 47.831 coronagevallen werden vastgesteld.

Volgens cijfers van het Deense ministerie van Volksgezondheid worden er dagelijks tussen de 200.000 en 250.000 tests afgenomen. Daarnaast zet de Deense regering veel in op het beschikbaar maken van zelftests die mensen thuis kunnen doen, zodat de testlocaties minder belast worden. Als gevolg daarvan zit de Deense testcapaciteit ondanks de recordaantallen besmettingen nog lang niet aan de limiet.

Mede daarom wil de Deense regering volgende week alle binnenlandse maatregelen opheffen. Twee weken geleden werden al de nodige versoepelingen doorgevoerd, wat leidde tot de forse stijging van het aantal besmettingen.

Medische adviseurs van de overheid wijzen echter op een verandering in het verband tussen besmettingen en ziekenhuisopnames. Terwijl het aantal positieve tests snel bleef stijgen, daalde het aantal coronapatiënten op de intensive care van 82 op 6 januari tot 44 op dinsdag.