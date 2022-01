Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is met zijn uitspraak over het terugdringen van het coronavirus met het 3G-beleid uitgegaan van "het meest optimistische scenario" dat in het rapport hierover te vinden is. Dat zegt Niek Mouter, hoofdonderzoeker van de TU Delft.

Kuipers zei dinsdagavond dat een coronatoegangsbewijs het verspreiden van het coronavirus tot 15 procent terugdringt. Hij vertelde daar pas later bij dat dit percentage alleen geldt als het 3G-beleid overal wordt ingevoerd, afgezien van thuis en op school. Op dit moment geldt 3G voor bepaalde sectoren, zoals de horeca, cultuur en sport.

Kuipers baseerde zich hiervoor op het onderzoek dat de TU Delft en UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitvoerde. Maar die 15 procent gaat niet op, omdat het 3G-beleid niet overal geldt, zegt Mouter."Het effect van 3G op de huidige situatie op het terugdringen van de verspreiding van het virus is waarschijnlijk 5 procent of lager."

"Aan het eind van de persconferentie gaf Kuipers dit wel aan, na een vraag van een journalist. Dat kwam alleen niet naar voren in de meeste media", aldus de onderzoeker. De uitspraak kwam Kuipers na afloop van de persconferentie op kritiek te staan op sociale media.

In het rapport concluderen de onderzoekers van de TU Delft en het UMC Utrecht dat de effecten van een 2G-beleid in de huidige situatie nauwelijks effect heeft. Hetzelfde geldt voor 3G-beleid. Alleen een 1G-beleid zou het verschil maken, maar dat is volgens de minister onuitvoerbaar omdat er dan dagelijks miljoenen tests moeten worden gedaan.