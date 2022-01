De eerste commerciële testaanbieders gaan vanaf woensdag de GGD helpen, die hun maximale capaciteit hebben bereikt. Tegen het einde van de week kunnen ze zo'n 50.000 testen per dag uitvoeren, verwacht de Stichting Open Nederland (SON), waarbij de commerciële testbedrijven zich hebben aangesloten.

Het gaat om tien testaanbieders op ongeveer vijftig locaties. SON zegt niet waar de beschikbare testlocaties zijn. "Mensen moeten nog steeds naar de GGD voor een afspraak en niet direct naar de locatie", aldus een woordvoerder.

Mensen die een test willen boeken doen dit nog altijd via het landelijke nummer of de website Coronatest.nl. Als er geen plek is bij een GGD in de regio, krijgen mensen de optie om een gratis test te doen bij een commerciële testaanbieder.

De GGD's testen momenteel zo'n 150.000 mensen per dag, maar kunnen dit niet uitbreiden omdat de laboratoria niet meer PCR-teststaafjes kunnen analyseren. Commerciële testaanbieders werken vaak met een antigeentest. Die is iets minder betrouwbaar dan de PCR-test (die de GGD gebruikt), maar is wel goedgekeurd door het RIVM. Mensen krijgen binnen twee uur hun testuitslag.

SON biedt nu via Testen voor Toegang (TvT) testen aan die toegang geven tot bijvoorbeeld restaurants en de cultuursector. De locaties die worden ingezet om de testcapaciteit bij de GGD's te verhogen mogen niet tegelijkertijd voor TvT worden gebruikt. De testbedrijven krijgen de testmaterialen gratis geleverd en ontvangen daarnaast een vergoeding van 12,77 euro per uitgevoerde test.

Er is volgens SON voldoende capaciteit om zowel de GGD te ondersteunen als het aanbieden van de Testen voor Toegang. Als het moet kunnen de aanbieders van SON dagelijks zo'n 600.000 testen uitvoeren.