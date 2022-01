Een nieuwe subvariant van de omikronvariant is zich snel aan het verspreiden in delen van Europa en Azië, meldde gezondheidsorganisatie WHO maandag. Wat moet je weten over deze variant met de wetenschappelijke naam BA.2?

De oorspronkelijke wetenschappelijke naam van de omikronvariant is de B.1.1.529. Daarvan zijn inmiddels vier subvarianten ontdekt, die zowel overeenkomsten als verschillen hebben met de 'oorspronkelijke' omikronvariant: BA.1, BA.1.1, BA.2 en BA.3. BA.1 is op dit moment verantwoordelijk voor de meeste omikronbesmettingen.

Maar ook de subvariant BA.2 duikt steeds vaker op. Hij werd voor het eerst in november gedetecteerd en is tot nu toe vastgesteld in 47 landen, waaronder Nederland. Er zijn volgens cov-lineages.org nu meer dan tienduizend gevallen bekend met de BA.2-subvariant.

In Denemarken neemt het aantal met BA.2 in rap tempo toe. De variant is daar nu verantwoordelijk voor 45 procent van alle omikronbesmettingen. In Nederland is dat nog niet het geval, zei RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens zijn technische briefing woensdag. "We zien het type hier wel, maar in mindere mate dan in Denemarken."

Dat komt volgens Van Dissel omdat er in Denemarken meerdere superspread-events waren bij feestjes met studenten. Het is volgens de RIVM-directeur afwachten of dit ook in Nederland zal gebeuren. "We houden het goed in de gaten."

Mutaties kunnen invloed hebben op besmettelijkheid

Er zijn volgens de WHO 32 overeenkomsten tussen de BA.2 en de BA.1, maar er zijn ook 28 verschillen in de mutaties van het virus. Die kunnen invloed hebben op de besmettelijkheid, detectie en mogelijke immuniteit (door vaccins of eerdere besmetting). Dat proberen wetenschappers nu te achterhalen.

Sommige wetenschappers hebben de BA.2-variant de "sluipende omikronvariant" genoemd, schrijft The Washington Post. Dat komt omdat de variant door de mutaties minder makkelijk op te sporen zou zijn bij een PCR-test, die bijvoorbeeld de GGD gebruikt. Het is nog niet te zeggen of de BA.2-variant ook (nog) besmettelijker is dan de oorspronkelijke omikronvariant.

Vooralsnog denken wetenschappers niet dat BA.2. ook zorgt voor meer ziekenhuisopnames dan bij de BA.1. Toch waarschuwen Britse onderzoekers dat hierover nog maar beperkte data is.

Op dit moment werken Pfizer/BioNTech en Moderna aan aangepaste coronavaccins voor de omikronvariant BA.1. De verwachting is dat die ook zullen werken tegen de BA.2-variant, omdat ze veel op elkaar lijken.