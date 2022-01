Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakten dinsdag een behoorlijk aantal versoepelingen bekend. Via ons reactieplatform NUjij kwamen er weer de nodige vragen binnen over de persconferentie. Dit zijn de antwoorden op de meest gestelde en meest in het oog springende vragen.

Mogen de supermarkten nu ook weer tot 22.00 uur open?

Ja, ook supermarkten mogen vanaf woensdag 26 januari weer tot 22.00 uur open.

Hoe zit het met het thuiswerkadvies?

Het thuiswerkadvies wordt voorlopig nog niet versoepeld. Het advies blijft dus: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Kan het kabinet aangeven wanneer het besluit over de nachtclubs en discotheken? Wat zijn de criteria?

Premier Rutte gaf aan dat het kabinet dolgraag ook het nachtleven weer wil opengooien, maar dat dat op dit moment nog niet kan.

Over drie weken kijkt het kabinet tijdens het eerstvolgende weegmoment wat er dan mogelijk is. Rutte wilde op de persconferentie geen "rangorde" aanbrengen welke versoepeling als eerste op tafel komt.

Kan het nachtleven bij wijze van proef niet open op basis van 1G?

Minister Kuipers gaf op de persconferentie aan dat een 1G-beleid (alleen een toegangsbewijs op basis van een negatieve test) op dit moment niet haalbaar is. Dat zou namelijk meer tests vragen dan de GGD aankan.

Kuipers rekende voor dat als 1G voor het hele land zou gelden, er mogelijk 4,4 miljoen tests per dag afgenomen zouden moeten worden.

70 Rutte legt uit waarom niet alles meteen wordt opengegooid

Wanneer wordt het coronatoegangsbewijs afgeschaft? Zijn daar richtlijnen voor?

Minister Kuipers zei tijdens de persconferentie dat hij "zolang de situatie is zoals hij nu is, met een groot aantal besmettingen" door wil met coronatoegangsbewijzen. Volgens hem maakt het gebruik van de coronatoegangsbewijzen het mede mogelijk om versoepelingen door te voeren.

De coronatoegangsbewijzen zouden volgens Kuipers minder noodzakelijk zijn in een situatie "met een heel klein aantal besmettingen en nauwelijks meer mensen die zo ziek worden dat ze hulp nodig hebben". De minister noemde geen exacte cijfers waarbij dat het geval zou zijn.

87 Kuipers wil graag door met coronatoegangsbewijs

Als ik zelf corona heb, moeten mijn thuiswonende kinderen dan alsnog in quarantaine? Of geldt de uitzondering op quarantaine alleen voor wanneer ze contact hebben gehad met een besmette persoon van buitenaf?

Voor kinderen tot achttien jaar geldt geen quarantaineadvies meer als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Wel moeten zij thuisblijven als ze zelf klachten hebben en wordt er gevraagd om zo snel mogelijk een zelftest te doen.

Volwassenen (iedereen van achttien jaar en ouder) blijven thuis als iemand in huis corona heeft, al zijn er enkele uitzonderingen. Zo hoef je niet in quarantaine als je in de afgelopen acht weken al een besmetting hebt doorgemaakt en geen klachten (meer) hebt. Ook als je langer dan een week geleden een booster hebt ontvangen en geen klachten hebt, hoef je niet in quarantaine.

Wie positief test op corona (kind of volwassene), moet uiteraard thuis in isolatie. Ook kinderen moeten zo veel mogelijk op hun eigen kamer blijven en 1,5 meter afstand houden van huisgenoten/gezinsgenoten. Dat kan echter niet altijd, bijvoorbeeld bij jonge kinderen.

De overheid heeft een check gemaakt om te kijken of je in quarantaine moet.

Herbesmettingen komen bij de omikronvariant vaker voor, heb ik gelezen. Zijn dat besmettingen bij mensen die door een eerdere variant besmet waren, of zijn er ook mensen die meerdere keren besmet zijn met omikron?

Dat is niet met zekerheid te zeggen, omdat niet bij alle besmettingen kan worden vastgesteld om welke variant het gaat. Wel is de omikronvariant nog niet zo lang aanwezig, dus de kans dat iemand al twee omikronbesmettingen heeft gehad is erg klein.