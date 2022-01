Het kabinet zoekt met de versoepelingen die het dinsdagavond heeft aangekondigd "bewust de grenzen van het mogelijke op", zegt premier Mark Rutte. Dit doet het kabinet volgens hem omdat "achter alle begrijpelijke noodkreten en acties zulke grote problemen en spanningen zitten".

Rutte erkent dat het kabinet een groot risico neemt met het loslaten van veel beperkingen. Hij hoopt daar niet over enkele weken weer op terug te hoeven komen. Om dat te voorkomen is het vooral belangrijk dat iedereen de basismaatregelen naleeft en zich aan de nog bestaande regels houdt.

"Ik doe een beroep op iedereen om ervoor te zorgen dat Nederland opengaat en ook open kan blijven. Dat begint met handhaving maar ook met het naleven van de regels zelf. Ik hoor vaak van mensen die uit Frankrijk of Oostenrijk komen: mensen houden zich daar zo goed aan de regels. Laten we dat dan ook hier doen", roept Rutte op.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) benadrukt dat het grote aantal besmettingen op dit moment maakt dat het "belangrijker dan ooit tevoren" is om je aan de basisregels tegen het coronavirus te houden.

1,5 meter afstand, handen wassen, ventileren en thuisblijven en testen bij klachten. "We kunnen ze inmiddels wel dromen", zegt Kuipers over de basisregels. "Ze werken nog steeds het beste om niet besmet te raken en te voorkomen dat we anderen niet besmetten."

Mogelijk meer dan 100.000 besmettingen per dag

Volgens Kuipers zal het aantal positieve tests door de versoepelingen de komende weken nog harder gaan stijgen. Waarschijnlijk leidt dat tot 75.000 tot 100.000 positieve tests per dag, maar mogelijk meer, waarschuwt hij. "We zien in de landen om ons heen - die open zijn gebleven - dat het aantal besmettingen 1,5 tot 2,5 keer zo groot is als hier. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, ligt dat tot vijf keer zo hoog in Nederland."

Rutte en Kuipers maakten dinsdagavond op een persconferentie nieuwe versoepelingen bekend die voor de komende zes weken gaan gelden. Over drie weken is er nog wel een zogeheten weegmoment.

Vanaf morgen mogen - onder voorwaarden - alle restaurants, cafés, bioscopen, musea en theaters van 5.00 tot 22.00 uur open. Ook zijn geplaceerde evenementen weer toegestaan. Bij sportwedstrijden is weer publiek welkom. Daarnaast mogen dierentuinen en pretparken weer open. Het thuiswerkadvies blijft ongewijzigd.