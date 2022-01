Met de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond aankondigt, verwacht het RIVM dat in maart de ziekenhuispiek wordt bereikt. Hoe groot die piek zal zijn is echter nog onzeker, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof in gesprek met NU.nl.

Na wekenlange daling neemt het aantal mensen dat met het coronavirus wordt opgenomen in de ziekenhuizen weer toe. Afgelopen week belandden 855 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, 15 procent meer dan vorige week. Op de intensive care (ic) is dat beeld positiever: daar werden twintig minder mensen opgenomen dan een week eerder.

Hoe gaat dat zich ontwikkelen? Van den Hof verwijst naar de laatste prognoses uit het op maandag gepubliceerde advies van het Outbreak Management Team (OMT). Daarin wordt de inschatting gemaakt dat het aantal opnames mogelijk oploopt tot hoogtes vergelijkbaar met de piek van de deltavariant van het coronavirus begin december.

De onzekerheidsmarge is echter groot. Zo kunnen volgens het OMT dagelijks 125 mensen op de verpleegafdelingen en 10 op de ic worden opgenomen. Dit kunnen er in het ergste scenario echter ook ruim 1.000 en 120 per dag zijn.

Drukker op verpleegafdelingen, minder op ic's

De ontwikkelingen hangen nog voor een groot deel af van factoren die niet te voorspellen zijn, bijvoorbeeld het aantal mensen dat nog een boosterprik gaat halen. Van den Hof is daarom nog voorzichtig met voorspellingen.

"Wat we wel uit andere landen weten, is dat het aantal mensen dat doorstroomt van de verpleegafdeling naar de ic ongeveer 50 procent kleiner is dan bij de deltavariant", zegt de epidemioloog. "Dus we verwachten dat het bij de verpleegafdelingen heel druk gaat worden en op de ic's wat minder."

Op de verpleegafdelingen is het volgens haar makkelijker om mensen de juiste zorg te bieden. "Je bent namelijk niet afhankelijk van beademingsapparaten en kan meer mensen in cohort verplegen." Op een cohortafdeling liggen meerdere coronapatiënten bij elkaar in isolatie.

Dat klinkt positief, maar ook dit beeld vraagt volgens haar veel van de gehele zorgsector. "We verwachten dat er opnieuw een groot beroep moet worden gedaan op de ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen. Door deze druk bestaat de kans dat er weer meer planbare zorg moet worden uitgesteld."