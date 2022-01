Het aantal coronapatiënten dat afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis is na een periode van daling weer toegenomen, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM. Volgens het RIVM is er sprake van een omslag. Desondanks nam het aantal ic-opnames licht af. Verder testte een recordaantal van 366.120 mensen de laatste zeven dagen positief op het coronavirus, 50 procent meer dan de week ervoor.

Afgelopen week belandden 855 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 15 procent meer dan de 720 vorige week. Van die 855 mensen kwamen er 65 op een intensivecareafdeling terecht. Dat zijn er twintig minder dan vorige week.

De toename heeft vooral te maken met de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de grote besmettingsaantallen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) concludeerde maandag ook al dat er sprake is van een omslag in de ziekenhuizen. Volgens de ziekenhuisorganisatie wordt die stijging mede veroorzaakt doordat opvallend veel nieuwe coronapatiënten onder de dertig jaar in het ziekenhuis belanden.

Kinderen testten het vaakst positief

Nog niet eerder testten in een week tijd zoveel mensen positief op het coronavirus in Nederland. Toch is het daadwerkelijke aantal positieve coronatests nog groter. Het RIVM en de GGD kampten afgelopen week met een storing in de systemen, waardoor naar schatting zo'n 60.000 positieve tests onvermeld zijn gebleven.

De stijging van het aantal positieve tests was relatief gezien het grootst bij kinderen in de basisschoolleeftijd (+161 procent) en kinderen van middelbareschoolleeftijd (+112 procent). Ook bij dertigers (+42 procent) en veertigers (+42 procent) was sprake van een duidelijke toename van het aantal coronagevallen.

In de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal positieve coronatesten. De verschillen bij de andere leeftijdsgroepen bleven relatief klein.

Bijna een miljoen mensen lieten zich testen

In totaal lieten bijna 950.000 mensen zich in de afgelopen week testen, zo'n 39 procent meer dan een week eerder. Van deze mensen testte 45,4 procent positief, wederom een record. Vorige week werd dit record ook al gebroken, toen testte 36,8 procent positief. Van alle positieve testen is de helft vastgesteld na een positieve zelftest.

Door de grote hoeveelheid coronatests zitten de labs van de GGD's aan hun maximumcapaciteit. Daardoor kan het langer duren om een afspraak te maken. De uitslag laat nog steeds gemiddeld 48 uur op zich wachten. Stichting Open Nederland gaat de GGD's helpen bij het testen. De komende dagen moet dat allemaal geregeld zijn.

Verder is het reproductiegetal (R) iets toegenomen, van 1,16 tot 1,19. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 119 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is. Het RIVM gebruikt de R-waarde van twee weken eerder, zodat een betrouwbare waarde kan worden geschat.