Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hebben vanavond tijdens hun persconferentie nieuwe versoepelingen aangekondigd. Zo mogen vanaf morgen - onder voorwaarden - alle restaurants, cafés, bioscopen, musea en theaters van 5.00 tot 22.00 uur weer open. Dit zijn alle versoepelingen die zojuist zijn bekendgemaakt.

De maatregelen zullen in principe voor een periode van zes weken gelden. Over drie weken is er een nieuw weegmoment.

Rutte en Kuipers zeggen dat ze met deze versoepelingen een risico nemen. Ze benadrukken dat het belangrijk blijft om de basisregels te blijven volgen.

Horeca en cultuursector mogen deuren weer openen tot 22.00 uur

Restaurants, cafés, musea, concertzalen en theaters mogen vanaf morgen hun deuren weer openen tussen 5.00 en 22.00 uur. Die heropening gebeurt wel onder voorwaarden.

Zo moeten bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Dat betekent dat de 3G-regel weer gaat gelden en iemand een vaccinatie- of herstelbewijs of negatieve test moet kunnen tonen. Ook is een vaste zitplaats verplicht.

De cultuursector had eerder gevraagd om open te mogen blijven tot 23.00 uur, maar zo ver wil het kabinet nog niet gaan.

Geplaceerde evenementen weer toegestaan

Evenementen met vaste zitplaatsen worden ook weer onder voorwaarden toegestaan. Binnen mogen evenementen maximaal één bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen, tot een maximum van 1.250 bezoekers.

Buiten geldt een maximum van een derde van de reguliere capaciteit. Ook hier is een vaste zitplaats verplicht. Hierdoor kan er weer publiek aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden.

De heropening geldt nog niet voor de nachthoreca, festivals en andere ongeplaceerde evenementen. Wel geldt de heropening als een evenement (zoals een festival) met vaste zitplaatsen werkt.

Supermarkten en winkels langer open

Omdat het kabinet gaat werken met algemene openingstijden, mogen ook de supermarkten en winkels hun deuren weer langer openhouden. Tot nu toe moesten de deuren nog om 20.00 uur sluiten, maar vanaf morgen worden de openingstijden verlengd tot 22.00 uur.

Hiermee komen de openingstijden van de horeca, cultuursector, supermarkten en winkels op één lijn te zitten.

Thuiswerkadvies verandert niet

Het thuiswerkadvies blijft onveranderd: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Op de werkvloer moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.

Dierentuinen, pretparken en andere doorstroomlocaties

Dierentuinen, pretparken en andere doorstroomlocaties mogen vanaf morgen ook weer open voor bezoekers. Hierbij geldt wel dat bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

Scholieren en studenten niet meer in quarantaine

Kinderen tot achttien jaar oud hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmette klasgenoot of andere persoon. Voorwaarde is wel dat zij geen klachten vertonen.

Kinderen moeten wel dagelijks een zelftest doen als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon. Als dit niet mogelijk is, dan kan de GGD of arts toch een quarantaine adviseren.

Het advies geldt voor kinderen op de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook mbo- en hbo-studenten onder de achttien jaar hoeven niet in quarantaine.

Nu moeten nog hele schoolklassen naar huis worden gestuurd als er meer dan drie leerlingen positief zijn getest. Dat is niet bevorderlijk voor het onderwijs, meldde het Outbreak Management Team (OMT) maandag. Het OMT adviseerde het kabinet de quarantaineregels aan te passen en het kabinet neemt dit advies nu over.

Mondkapjesplicht in winkels, ov en cultuursector

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf dertien jaar oud in en rond het openbaar vervoer. Ook moet een mondkapje worden gedragen in winkels, musea, bioscopen en de horeca.

Het mondkapje in de bioscopen, theaters en horeca mag af als je zit.

Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, adviseert het kabinet een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor buiten, zoals in drukke winkelstraten.

Aantal gasten thuis ontvangen blijft op vier

Het kabinet blijft bij het advies om thuis maximaal vier mensen per dag te ontvangen. Dit geldt alleen voor mensen boven de dertien jaar oud.

Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn, dan adviseert het kabinet om een zelftest te doen.