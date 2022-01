Door de grote hoeveelheid coronatests zitten de labs van de GGD's aan hun maximumcapaciteit. Daardoor kan het langer duren om een afspraak te maken, waarschuwde GGD GHOR Nederland eerder deze week. Maar is zo'n afspraak eenmaal gemaakt, dan duurt het gemiddeld nog steeds 48 uur voordat iemand een uitslag krijgt, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie tegen NU.nl.

De labs van de GGD's kunnen maximaal 150.000 PCR-tests per dag analyseren. Dat aantal is nu bereikt en opschalen in de laboratoria lukt nu nog niet. De GGD liet daarom maandag weten dat mensen mogelijk langer moeten wachten op een test.

"Waar de enorme drukte zit, is dat wij tegen die labcapaciteit aanlopen", licht de woordvoerder toe. "Het stokt bij het maken van een afspraak." Zo kunnen mensen in de regio GGD Hollands Midden pas over twee dagen weer een coronatest af laten nemen.

De organisatie adviseert mensen zo veel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dan krijgt men ook beschikbare testlocaties te zien die wat verder van een woonplaats af liggen. "Als je niet verder wil reizen, dan kan het zijn dat je wel langer moet wachten tot je een afspraak in kan plannen."

De afgelopen weken ontvingen mensen die zich lieten testen binnen 48 uur na het maken van de afspraak al de uitslag. Dat is nu nog steeds het geval, zegt de woordvoerder.

Commerciële testaanbieders springen vanaf eind deze week bij

Om de groeiende testvraag aan te kunnen, gaan de testaanbieders van Stichting Open Nederland (SON) helpen. Mensen kunnen naar verwachting vanaf het einde van deze week een afspraak plannen bij een van de commerciële testaanbieders als de teststraten van de GGD vol zitten. Daar worden ze getest met antigeentests, die niet per se in een laboratorium hoeven te worden onderzocht en daardoor niet afhankelijk zijn van de capaciteit van de laboratoria.

De GGD-woordvoerder benadrukt dat de afspraken nog gewoon op de reguliere manier gemaakt moeten worden als SON mee gaat helpen met testen. Hoeveel extra tests daardoor afgenomen kunnen worden, kan zowel de GGD-woordvoerder als een woordvoerder van SON nog niet zeggen.