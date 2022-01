Het vaccinatiebewijs is vanaf 1 februari nog 270 dagen na de tweede prik geldig, voor een herstelbewijs geldt een houdbaarheid van 180 dagen. Na een boostervaccinatie is het coronabewijs voorlopig weer onbeperkt geldig. Dat blijkt uit een wetswijziging dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Tweede Kamer moet hier nog wel mee akkoord gaan.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte in december al bekend dat hij de lijn in Nederland gelijk wilde trekken met die van de Europese Unie. De houdbaarheid van een coronapas zou worden teruggeschroefd naar negen maanden, maar het formele besluit daarover moest nog worden genomen.

Dat is nu gebeurd. Een coronapas op basis van vaccinatie is vanaf 1 februari niet meer onbeperkt geldig, maar nog maar negen maanden na de laatste prik.

Na een booster is de coronapas weer onbeperkt geldig, schrijft De Jonges opvolger Ernst Kuipers in het document aan de Tweede Kamer. "Gelijk met de Europese besluitvorming gaat op basis van de verordening na de toediening van de boosterprik geen nieuwe termijn van 270 dagen lopen voor de geldigheid van een vaccinatiebewijs".

Mensen met een herstelbewijs konden deze tot een jaar naar dato gebruiken als coronabewijs. Vanaf 1 februari is zo'n herstelbewijs nog maar een half jaar geldig. Daarmee wil het kabinet de regel beter laten aansluiten op de Europese regelgeving. Ook de omstandigheden door de omikronvariant spelen daarin mee, schrijft Kuipers.

Huidige papieren bewijzen vervallen per 1 april

Een aantal mensen heeft het coronabewijs op papier in plaats van digitaal: voor zover bekend zijn er 1,2 miljoen papieren verklaringen uitgegeven door zorgaanbieders. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die hun vaccinatiegegevens niet willen delen met het RIVM.

De geldigheid van de huidige papieren bewijzen vervalt per 1 april. De nieuwe papieren bewijzen gaan een geldigheid hebben van maximaal 90 dagen, zodat ze onder meer 'enigszins voldoende flexibel zijn met de volgende beleidswijziging'. De gebruiker moet zelf een nieuw papieren bewijs aanvragen en printen.