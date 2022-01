De politie in Londen is een onderzoek gestart naar de feestjes die in Downing Street 10, het huis van de Britse premier Boris Johnson, zijn gehouden tijdens de coronapandemie. Er wordt onderzocht of deze bijeenkomsten in strijd waren met de coronaregels van de overheid.

Dat meldt de BBC dinsdagochtend.

De politie was eerder nog terughoudend in haar reactie op 'partygate'. Politiechef Cressida Dick zei dinsdag dat er doorgaans geen onderzoek meer komt als overtredingen van coronaregels pas na lange tijd worden gemeld. "Dat hebben we publiekelijk ook vaak gezegd."

Johnson ligt onder vuur omdat hij meerdere feestjes zou hebben gehouden tegen de coronaregels in. Maandagavond meldde ITV News een nieuw incident. Johnson zou in juni 2020 een verjaardagsfuif met zeker dertig mensen hebben georganiseerd.

In totaal staat het aantal feesten waar Johnson op is aangesproken op tien. Negen dagen voor het vermeende verjaardagsfeest op 10 juni had Johnson de bevolking op een persconferentie gevraagd zich "terughoudend op te stellen en de regels die bedoeld zijn om iedereen te beschermen te respecteren".

Ook topambtenaar Gray doet al onderzoek

Met de onthulling over zijn verjaardagsfeest komt de positie van Johnson verder onder druk te staan. Nadat hij excuses had aangeboden, kon hij rekenen op de steun van de Conservative Party. Of dat zo blijft, zal binnenkort blijken.

Er loopt al een ander onderzoek naar de vermeende feesten en sociale bijeenkomsten waarop regels overtreden zouden zijn. Dat wordt in opdracht van de regering uitgevoerd door topambtenaar Sue Gray, die naar verwachting deze week met aanbevelingen komt. Haar onderzoek gaat volgens de regering gewoon door.

174 Johnson wéér betrapt: uit deze feestjes bestaat 'partygate' inmiddels

Koningin Elizabeth vierde haar verjaardag sober

De onthulling maakt nog meer los omdat koningin Elizabeth zich zes dagen voor de verjaardag van Johnson wél aan de regels hield. Zij beleefde in haar eentje, zonder familie aan haar zijde, een sobere verjaardagsceremonie.

De koningin volgde de jaarlijkse Trooping the Colour-parade vanachter de muren van Windsor Castle, zonder dat er iets van te zien was voor het publiek, terwijl de parade werd geleid volgens de strikte richtlijnen, en dus met 2 meter onderlinge afstand.