Drie kwart van de coronapatiënten die op de ic zijn opgenomen zegt een jaar later nog gezondheidsklachten te ervaren. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek onder leiding van het Radboudumc onder 246 veelal oudere mensen die tijdens de eerste golf met COVID-19 op de intensive care belandden.

Het onderzoek in het kort: Het onderzoek is uitgevoerd binnen elf Nederlandse ziekenhuizen.

In totaal zijn 246 personen onderzocht. Het gaat om 176 mannen en 70 vrouwen. Zij waren gemiddeld 61 jaar oud.

De vaakst voorkomende duur van hun opname was achttien dagen.

De onderzochte personen werden tussen maart en juli 2020 zodanig ziek dat ze werden opgenomen op de ic. Een jaar later kregen ze een lijst voorgelegd met vragen over hoe het op dat moment met ze ging.

Drie kwart van hen zei toen nog steeds klachten te ervaren. Volgens de onderzoekers zijn dit vooral lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, pijn en kortademigheid. Ook liet een kwart van de respondenten weten mentale klachten te hebben, zoals gevoelens van angst of posttraumatische stress.

Het gaat hier om klachten die de onderzochte mensen zelf zeggen te hebben. De klachten, zoals gevoelens van angst, zijn dus niet bevestigd door een arts.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Meer dan de helft heeft nog problemen op werk

Volgens hoofdonderzoeker Marieke Zegers van het Radboudumc laat de studie zien dat een ic-opname een "ongelooflijke impact" op het leven van voormalige coronapatiënten heeft. "Meer dan de helft kan door deze klachten zijn werk niet of niet volledig hervatten."

Zo laten de onderzochte personen weten dat ze een jaar na hun ic-opname minder zijn gaan werken, nog steeds met ziekteverlof zijn of hun baan hebben opgezegd.

In hoeverre de klachten verschillen met die van patiënten die zonder corona op de ic belanden, kunnen de onderzoekers niet zeggen. Uit een ander onderzoek van het Radboudumc, dat in februari 2021 werd gepubliceerd, bleek dat ook niet-coronapatiënten een jaar na hun opname op de ic nieuwe klachten ervaren. Ook deze onderzochte personen meldden last te hebben van vermoeidheid en mentale klachten.