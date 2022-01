Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) houden dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie over de maatregelen tegen het coronavirus. Definitieve beslissingen moeten nog worden genomen, maar dit is wat we al weten over de mogelijke versoepelingen.

Horeca en cultuursector mogen de deuren weer openen

Maandag werd al bekend dat het kabinet de horeca en culturele sector weer wil heropenen. Die heropening gebeurt wel onder voorwaarden. Zo moeten de sectoren waarschijnlijk elke dag om 22.00 uur sluiten en moeten bezoekers een geldig coronabewijs kunnen tonen. De coronapas is geldig bij een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test.

Voor de culturele locaties gaat mogelijk een inloopsysteem gelden. Gelegenheden zouden in zo'n geval tot 20.00 uur mensen mogen binnenlaten, die dan om 22.00 uur weer buiten moeten zijn. Het kabinet kijkt nog of het inloopsysteem nodig is. In de horeca zou het systeem om praktische redenen niet worden ingevoerd.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde de sluitingstijd te vervroegen naar 20.00 uur. Het kabinet lijkt echter te kiezen voor een sluitingstijd van 22.00 uur, zeggen bronnen in Den Haag.

Geplaceerde evenementen wel, nachthoreca en festivals nog niet

Evenementen worden onder voorwaarden weer mogelijk. Zo geldt een maximumaantal bezoekers. Binnen gaat het om 1.250 bezoekers, buiten om een derde van de maximumcapaciteit. Dat zou betekenen dat publiek bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden onder die voorwaarde ook weer mogelijk is.

Ook dierentuinen, pretparken en andere doorstroomlocaties mogen waarschijnlijk onder voorwaarden weer open.

De heropening geldt nog niet voor de nachthoreca, festivals en andere ongeplaceerde evenementen.

Quarantaineadvies onder de loep

Nu het aantal bevestigde besmettingen snel aan het oplopen is, hebben experts ook opnieuw naar de quarantaineregels gekeken. Zo adviseert het OMT om kinderen in de leeftijd tot en met twaalf jaar niet meer in quarantaine te laten gaan als ze geen klachten hebben. Ze moeten dan wel dagelijks een zelftest doen als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan. Ook adviseert het OMT om contact met ouderen minstens tien dagen te vermijden.

Het kabinet moet dinsdag nog besluiten over de precieze aanpassingen in het quarantainebeleid.