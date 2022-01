Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben, adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Zij krijgen wel het advies dagelijks een zelftest te doen.

Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan. Ook wordt geadviseerd contact met ouderen voor minstens tien dagen te vermijden.

Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar mogen er ook voor kiezen om vijf dagen in quarantaine te gaan. Die stopt dan na een negatieve test bij de GGD.

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn. Verder vindt het OMT dat het zogeheten 'snottebellenbeleid' van kracht kan blijven. Dat betekent dat kinderen tot en met drie jaar niet getest hoeven te worden en niet thuis hoeven te blijven met lichte klachten.

Het OMT erkent dat dit advies "zeker" tot meer besmettingen zal leiden, ook onder volwassenen. Toch weegt het belang van het onderwijs zwaar genoeg om met dit advies te komen, schrijft voorzitter Jaap van Dissel.

Het kabinet besluit dinsdag definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) lichten het besluit 's avonds toe op een persconferentie.

'Pas quarantaineregels op werkvloer aan'

Ook de quarantaineregels op de werkvloer moeten anders, vinden werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Beide organisaties zijn van mening dat werknemers die in contact zijn geweest met een besmette persoon, maar negatief getest zijn op het coronavirus en geen klachten hebben, gewoon naar hun werk kunnen.

De regels voor quarantaine moeten volgens de organisaties "zo verruimd worden, dat mensen die nergens last van hebben zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen voor half Nederland op de bank zit zonder klachten". Veel mensen zitten nu onnodig lang thuis door de quarantaineregels, zegt een woordvoerder.

Met boosterprik is quarantaine al niet nodig

Op dit moment geldt dat iemand die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft, niet in quarantaine hoeft na contact met een besmette persoon. Ook mensen die korter dan acht weken geleden positief zijn getest en zijn hersteld, hoeven - mits ze geen coronagerelateerde klachten hebben - niet in quarantaine. Voor alle andere mensen geldt dat ze dus wel in quarantaine moeten.

"Als iemand in je huishouden positief getest is, maar jij houdt je aan de regels, bent negatief getest én hebt geen klachten, dan moet je naar je werk kunnen", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. Werknemers die positief getest zijn, moeten vanzelfsprekend thuisblijven, zegt de woordvoerder.

Ook ondernemers in de maakindustrie zeggen last te hebben van de quarantainemaatregelen, zegt FME, de werkgeversorganisatie van de technologische industrie. Uit een poll kwam naar voren dat drie kwart van de bedrijven minder kan produceren als gevolg van de quarantainemaatregelen. Daardoor loopt het ziekteverzuim "hard op", zegt FME, met gevolgen voor de productie. Een vijfde van de ondervraagden zei de productie preventief af te schalen.