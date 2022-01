Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ziet sinds afgelopen weekend een stijging in de ziekenhuisbezetting met patiënten die het coronavirus onder de leden hebben. De ziekenhuisorganisatie meldt dat die stijging mede veroorzaakt wordt doordat opvallend veel nieuwe coronapatiënten onder de dertig jaar in het ziekenhuis belanden.

"We monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken", aldus de ziekenhuisorganisatie. Het LCPS ging er al langer van uit dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen de komende tijd weer zou toenemen.

De toename heeft vooral te maken met de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen.

Daarbij komen mogelijk ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan een coronabesmetting worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt, omdat ze eveneens geïsoleerd verpleegd moeten worden.

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, signaleert het LCPS. Het centrum, dat dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen.

De besmettingscijfers onder jonge mensen waren de afgelopen weken zeer hoog. "Daar maakten we ons niet zo'n zorgen over, want deze leeftijdsgroepen lopen de laagste risico's, maar onze dataspecialisten sloegen op de hoge opnamecijfers aan", zegt een woordvoerder van het LCPS. Ze hoopt dat over enkele dagen meer duidelijk is.

Daling op ic's zet nog door

Maandag nam het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen voor de tweede dag op rij toe. In totaal liggen er nu 1.141 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 48 meer dan zondag.

Op de intensive cares nam het aantal covidpatiënten wel verder af. Daar liggen momenteel nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 879 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan de voorgaande dag.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 127 nieuwe patiënten binnengebracht.