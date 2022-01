De Belgische politie heeft zondag in Brussel bij een betoging tegen de coronamaatregelen 230 mensen opgepakt, meldt VRT NWS maandag. Vijftien mensen, onder wie drie agenten, raakten bij de rellen gewond.

De betoging begon vreedzaam, maar een groep van enkele honderden relschoppers bracht daarna vernielingen aan. Een groep gemaskerde relschoppers ging de confrontatie aan met de politie. Op videobeelden is te zien dat de politie traangas en een waterkanon heeft ingezet.

Relschoppers probeerden ook tevergeefs een gebouw van de Europese Unie binnen te dringen. Daarbij zijn meerdere ruiten gesneuveld.

In totaal liepen er zo'n 50.000 mensen mee met de betoging. Sommigen wilden hun afkeer van de coronapas laten blijken, anderen waren vooral boos over het vaccineren van kinderen tegen COVID-19. In de menigte waren naast Vlaamse en Belgische ook Nederlandse, Franse, Poolse en Duitse vlaggen te zien.