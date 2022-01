Gezondheidsorganisatie WHO noemt het "aannemelijk" dat Europa door de omikronvariant op weg is naar "een soort pandemisch eindspel", ondanks de grote toename van het aantal besmettingen. Dat zei directeur Hans Kluge van de Europese tak van de WHO zondag tegen het Franse persbureau AFP.

Kluge verwacht dat de pandemie door de omikronvariant makkelijker beheersbaar wordt. Die variant is besmettelijker dan de voorganger, de deltavariant, maar lijkt ook veel minder ziekmakend. De Europese WHO-directeur voorspelt dat voor maart 60 procent van de Europeanen besmet is geweest met omikron.

Na de huidige coronagolf zou dan een periode van vele maanden volgen waarin er weinig besmettingen zullen plaatsvinden. Dat komt volgens Kluge doordat in Europa steeds meer mensen beschermd zijn tegen het coronavirus, door bijvoorbeeld vaccins of natuurlijke bescherming na een besmetting.

Als het aan het eind van het jaar opnieuw kouder wordt, zal COVID-19 terugkeren, verwacht de 53-jarige Belg. "Niet als pandemie, maar als beter beheersbare endemische ziekte zoals een griep."

Zaterdag benadrukte RIVM-topman Jaap van Dissel dat het "echt nog te vroeg" is om corona een griep te noemen. De WHO sprak eerder woorden van gelijke strekking, omdat het verloop van de pandemie zich moeilijk laat voorspellen.

Ook Kluge houdt om die reden nog een slag om de arm. "Dit virus heeft ons meer dan eens verrast, dus we moeten heel voorzichtig zijn."