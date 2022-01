Het RIVM meldde zondag opnieuw recordcijfers als het gaat om positieve coronatests per dag en het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. De achterstand in het registreren van tests liep bovendien verder op.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus.

De 65.393 positieve coronatests van zondag overschrijden het record van vrijdag, toen 57.492 positieve tests werden gemeld. Verreweg de meeste positieve tests worden afgenomen bij kinderen tussen de tien en negentien jaar.

Bij de recentste persconferentie zei het kabinet er rekening mee te houden dat het dagelijks aantal besmettingen richting de 80.000 zou gaan. Dit zou het gevolg zijn van de toen aangekondigde versoepelingen en het eind van de kerstvakantie op scholen.

De afgelopen zeven dagen werden er in totaal 321.070 positieve tests gemeld, gemiddeld 45.867 per dag. Ook dat cijfer is fors hoger dan het ooit in Nederland geweest is. Zaterdag kwam het gemiddelde over zeven dagen al voor het eerst boven de 40.000 uit.

Door de explosieve stijging van het aantal positieve tests kunnen de computersystemen van het RIVM de meldingen niet bijhouden, waardoor een groot deel nog niet is verwerkt. De achterstand is zondag opgelopen tot ongeveer 48.000 over de laatste zes dagen. Die besmettingen zijn al wel bevestigd, maar konden nog niet geregistreerd worden.