Het lukt het RIVM en de GGD's momenteel niet om het grote aantal binnenkomende meldingen vanuit coronateststraten te verwerken. Dat laat het RIVM weten op de eigen website. In de afgelopen dagen konden circa 46.000 meldingen niet verwerkt worden, ongeveer evenveel als het aantal besmettingen dat zaterdag wél is geregistreerd (46.219).

"Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen", schrijft het RIVM in een verklaring. Het gaat om besmettingen die wel zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd.

Het kabinet versoepelde op 14 januari veel coronamaatregelen. Daarbij hielden de bewindslieden rekening met een stijging van het aantal besmettingen, tot wel 80.000 per dag.

Nu blijkt het systeem waarmee het RIVM en de GGD's positieve tests verwerken, de stijging niet aan te kunnen. Het precieze probleem is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de GGD kon niet direct vertellen of bijvoorbeeld het handmatig invoeren van positieve tests ten grondslag ligt aan het probleem. NU.nl is in afwachting van een reactie.

Zaterdag werden 46.219 positieve tests gemeld. In de afgelopen zeven dagen ging het in totaal om ruim 291.000 positieve tests, wat gemiddeld neerkomt op 41.000 besmettingen per dag. Dat is een weekrecord.