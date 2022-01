Het is volgens RIVM-topman Jaap van Dissel "echt nog te vroeg" om corona een griep te noemen. De infectieziektenexpert benadrukt zaterdag in gesprek met de NOS dat griep een ander ziektebeeld en andere consequenties heeft. Ook is nog niet duidelijk of er na de omikronvariant nog gevaarlijkere varianten opduiken, legt Van Dissel uit.



Ook wijst de RIVM-topman op de periode waarin de ziektes voorkomen; zo speelt de griep voornamelijk een rol in de winter. "En we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende variant."

Van Dissel herhaalt ook dat het feit dat veruit de meeste mensen na een omikronbesmetting milde of geen klachten hebben, geen garantie is dat dat bij een volgende variant ook het geval is.

In gesprek met de omroep erkent Van Dissel dat het aantal besmettingen de komende periode sterk kan stijgen. Daarom moet er volgens hem kritisch gekeken worden naar de huidige quarantaineregels, omdat de vele infecties de maatschappij kunnen platleggen doordat te veel mensen in quarantaine of isolatie moeten.

Vrijdag kwam het OMT bij elkaar om onder meer het quarantainebeleid voor het onderwijs te bespreken. Momenteel is de richtlijn dat bij drie of meer positieve tests de hele klas preventief naar huis wordt gestuurd. Het is nog niet duidelijk of dat advies wordt versoepeld, wordt verzwaard of ongewijzigd blijft.