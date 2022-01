Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het te verantwoorden om alle onderdelen van de samenleving volledig te heropenen. Er komt wel een sluitingstijd van 20.00 uur, maar mogelijk mag bijvoorbeeld de sport- of de cultuursector langer openblijven. Dat melden Haagse bronnen zaterdag aan NRC en RTL Nieuws.



Volgens RTL Nieuws is publiek straks weer toegestaan bij sportwedstrijden en kunnen ook evenementen weer doorgaan. Belangstellenden zullen wel een coronatoegangsbewijs moeten kunnen overhandigen, terwijl het OMT ook pleit voor een maximumcapaciteit.

Volgens NRC is het kabinet van plan om het advies van de deskundigen op te volgen. Er zou nog wel enige twijfel zijn over de geopperde sluitingstijd: een deel van de bewindslieden zou liever alles open willen houden tot 22.00 uur. Ook RTL Nieuws meldt dat nog "meerdere sluitingstijden" op tafel liggen.

Het kabinet en RIVM-experts bespreken het OMT-advies maandag op het Catshuis in Den Haag. Eventuele nieuwe coronamaatregelen worden vervolgens dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Cultuursector toverde theaters uit protest om tot kapsalons

Tijdens de vorige persconferentie op 14 januari vertelden de bewindslieden al dat zij op 25 januari een knoop wilden doorhakken over de cultuursector en de horeca. Als er geen "gekke dingen" zouden gebeuren met de coronacijfers, zouden ook die onderdelen van de samenleving weer kunnen heropenen.

De cultuursector kwam woensdag al in actie om een heropening af te dwingen. De deuren werden uit protest opengegooid voor het publiek. Veel zalen werden voor de gelegenheid omgetoverd tot kapsalon, omdat die van het kabinet wel open mochten.

Het OMT kwam vrijdag ook bijeen om een nieuw quarantaineadvies voor het onderwijs te bespreken. Het is nog niet duidelijk of het quarantaineadvies wordt versoepeld, wordt verzwaard of ongewijzigd blijft.