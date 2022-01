Op de eerste ochtend dat de Vaccinatie Twijfeltelefoon ook beschikbaar was in het Arabisch is deze door tien mensen gebeld. "Dat klinkt niet als veel, maar we zijn eigenlijk heel tevreden met dat aantal", zegt woordvoerder Miriam Heijenga.

De vragen die de bellers stelden gingen voornamelijk over de boosterprik en de werking van het vaccin tegen de omikronvariant, of omvatten algemene twijfel over het nemen van een coronavaccin. Daarmee verschilden de vragen van Arabische sprekende bellers niet van de vragen die de twijfeltelefoon gewoonlijk krijgt van Nederlandse sprekende bellers, aldus Heijenga.

"Omdat het de eerste ochtend was, zeiden we vooraf dat tien bellers een heel mooi aantal zou zijn. Dat hebben we precies gehaald", aldus de zegspersoon. Ze verwacht dat meer mensen het nummer de komende weken zullen draaien als de Arabische lijn wat meer bekendheid krijgt.

Vanaf vrijdag staan drie geneeskundestudenten van 8.30 tot 13.00 uur mensen te woord die in het Arabisch vragen stellen over de coronavaccins. Ook is er een Arabisch sprekende arts aanwezig die de studenten kan helpen als zij ingewikkelde vragen van bellers krijgen.

Telefoon ook bereikbaar in het Turks

Op hetzelfde tijdstip is de Vaccinatie Twijfeltelefoon sinds vorige week op woensdagen ook te bereiken in het Turks. Afgelopen woensdag maakten 26 mensen gebruik van die optie, aldus Heijenga. Met het aanbieden van het Arabisch en het Turks bereikt de Vaccinatie Twijfeltelefoon mensen die de weg naar de telefoonlijn eerder moeilijk wisten te vinden.

Overigens kunnen de studenten vragen ook in het Engels beantwoorden. De organisatoren van de twijfeltelefoon overwegen of de gesprekken ook in het Berbers mogelijk zijn.

De telefoonlijn is eind vorig jaar opgericht voor mensen die niet zeker weten of ze een coronavaccin willen. Mensen kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon (088-755 57 77) terecht. Datzelfde nummer is op woensdagen bereikbaar in het Turks en op vrijdagen in het Arabisch.