Op dit moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag na afloop van de ministerraad. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft relatief gelijk.

Vrijdag meldde het RIVM 57.549 nieuwe positieve tests. Nog niet eerder meldde het instituut zo veel bevestigde besmettingen. In de afgelopen zeven dagen werden 277.752 positieve tests gemeld, een gemiddelde van bijna 40.000 per dag.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt nóg hoger. Vanwege het grote aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen dagen krijgt, kampt het systeem waarin deze worden verzameld met een storing. Het instituut laat vrijdag weten dat daardoor de afgelopen dagen ongeveer 30.000 meldingen niet zijn meegenomen. "Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen."

Om ontwrichting van de samenleving te voorkomen, zijn de quarantaineregels al aangepast. Wie onlangs besmet is geweest, of langer dan een week geleden een booster heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na contact met een besmette persoon. Bij klachten moet iemand wel thuisblijven. Ook geldt onverminderd dat mensen die positief zijn getest in isolatie moeten, zegt Kuipers.

De ziekenhuiscijfers blijven nog wel achter op de besmettingscijfers. Nog steeds neemt het totale aantal opgenomen coronapatiënten op dagelijkse basis af. Op dit moment liggen 1.109 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen.