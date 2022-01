Broers, zussen en andere gezinsleden hoeven niet altijd meer in quarantaine als een kind positief test op het coronavirus en niet in isolatie kan. Dat blijkt uit nieuwe informatie op de website van Rijksoverheid. Als de ouder of verzorger in de afgelopen acht weken genezen is van COVID-19 of minimaal één week geleden een boosterprik heeft gekregen, hoeft de rest van het gezin niet meer in quarantaine. Voorwaarde is dat zij zelf geen klachten hebben.

Het kabinet maakte op 14 januari op een coronapersconferentie bekend dat de quarantainemaatregelen werden versoepeld. Die beslissing namen de bewindslieden omdat het aantal besmettingen sterk toeneemt en gevreesd werd dat de hoeveelheid quarantaines de maatschappij konden platleggen.

Daarom hoeven mensen die kort geleden hersteld zijn van COVID-19 en mensen die minimaal een week geleden hun boosterprik kregen, niet meer in quarantaine na nauw contact met iemand die besmet is. De precieze details moesten nog worden uitgewerkt.

De betrokken organisaties streefden ernaar om de nieuwe regels voor 21 januari te hebben vastgesteld en doorgevoerd. De adviezen moesten namelijk ook geüpdatet worden in computersystemen en het drukwerk, zoals informatiefolders. Daarnaast moesten alle GGD-medewerkers opnieuw geïnstrueerd worden. "Dat is gebeurd", licht een woordvoerder toe.

Nog geen duidelijkheid voor mensen met een cruciaal beroep

Op één nieuw quarantaineadvies wordt nog gewacht: de uitzonderingen voor mensen met een cruciaal beroep. Voor hen is nog niet duidelijk in welke situatie zij kunnen afwijken van de algemene quarantaineregels. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weet niet of dat advies in de komende dagen is uitgewerkt.

Daarnaast volgt mogelijk nog een nieuw quarantaineadvies voor het onderwijs. Momenteel is de richtlijn dat een hele klas naar huis moet bij drie of meer besmettingen. Het Outbreak Management Team (OMT) buigt zich vrijdag over een soepeler advies.

Eerder op de dag trokken onder meer de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG's) aan de bel over het huidige quarantainebeleid van het kabinet. "De regels voor scholieren schieten hun doel voorbij. De gezondheidsschade neemt nu juist toe."