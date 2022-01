Het ministerie van Justitie en Veiligheid overlegt met organisaties binnen de dovengemeenschap over de nieuwe opzet van de coronapersconferenties en verwacht dat de verbeteringen maandag bekend zullen zijn. Verschillende organisaties uitten afgelopen week bij NU.nl hun ongenoegen over de nieuwe opzet, waarbij de doventolk veel minder prominent in beeld is.

Zo hadden onder meer Dovenschap, het Nederlandse Gebarencentrum en de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) kritiek op de nieuwe werkwijze.

"In overleg met de dovengemeenschap wordt gewerkt aan verbeteringen en die zullen we tijdig binnen de dovengemeenschap bekend stellen", aldus een woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

De gebarentolk was vorige week vrijdag tijdens de eerste coronapersconferentie van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een hoek van het televisiescherm te zien. Tijdens eerdere persconferenties stond de tolk tussen premier Mark Rutte en Kuipers' voorganger Hugo de Jonge.

Volgens Dovenschap is in de nieuwe opzet de tolk te klein weergegeven om de mimiek, houding en andere details goed te kunnen zien. Door de nieuwe opzet wordt "essentiële informatie niet of nauwelijks meegegeven". Bovendien is niet te zien wie wanneer praat, waardoor de informatiebron onduidelijk blijft.

Marja Bouma, waarnemend secretaris van de NCBD, zegt tegen NU.nl dat de zichtbaarheid van de tolk ten minste 30 procent van het scherm moet zijn. Met de nieuwe opzet, waarmee er ruimte is gekomen voor de powerpointpresentatie van Kuipers, is de zichtbaarheid van de tolk nog geen 15 procent. "Waarschijnlijk is er bij buitenlandse journaals gekeken, daar worden de tolken ook in een postzegel in beeld gebracht."

Op televisie was de gebarentolk verplaatst naar een postzegel rechts onderin. Op televisie was de gebarentolk verplaatst naar een postzegel rechts onderin. Foto: Screenshot YouTube/Rijksoverheid

'Buitenlandse doven keken met bewondering naar Nederlandse persconferenties'

Volgens Bouma keken doven en slechthorenden in het buitenland juist met veel bewondering naar de manier waarop het in Nederland ging. "Ze vonden het geweldig en wilden dat hun televisiezenders ook hetzelfde zouden doen, namelijk een staande tolk in het midden van twee sprekers of naast de spreker."

"Voor doven en slechthorenden is de nieuwe opzet van de persconferenties dus een grote achteruitgang", aldus Bouma.

Ook het Nederlandse Gebarencentrum was niet blij met de nieuwe opzet. "De dovengemeenschap in Nederland dacht vooruitgang te hebben geboekt met de toegankelijkheid van crisisinformatie voor alle Nederlandse burgers, dus ook voor dove mensen."

"Horend Nederland denkt dat met een tolk in beeld het programma toegankelijk is voor dove mensen, maar de tolk is zo klein in beeld gebracht dat dove mensen het moeizaam kunnen volgen en na een paar minuten afhaken", aldus het Nederlandse Gebarencentrum.

Dinsdag 25 januari gaat het kabinet de coronaregels opnieuw wegen. Diezelfde avond is er waarschijnlijk weer een coronapersconferentie met minister Kuipers en premier Rutte.