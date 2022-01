Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, die door 22.581 mensen ondertekend is. Dat bevestigt het OM na een bericht van Norbert Dikkeboom, de initiatiefnemer van de aangifte.

Dikkeboom begon vorig jaar een burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als "een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen" en vindt dat Engel met zijn uitlatingen angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking. In december overhandigde Dikkeboom de collectieve aangifte aan het OM in Rotterdam.

"Na de aangifte blijkt er genoeg aanleiding voor een oriënterend onderzoek. De politie zal dat uitvoeren. De officier van justitie zal daarna beslissen of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en of er over wordt gegaan tot vervolging", aldus een woordvoerder van het OM.

De laatste aanklacht - bedreiging - heeft Dikkeboom in januari nog aan de aangifte toegevoegd, na uitspraken van hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels in EenVandaag. In een item over politici die bedreigd worden, zei Zwinkels dat hij uitspraken over tribunalen "echt gevaarlijk" vindt.

"Dat zijn verkapte doodsbedreigingen en zo zien wij dat ook", zei Zwinkels in de uitzending begin januari. Uitspraken als "jouw tijd komt nog wel" of "je moet je gaan verantwoorden voor een tribunaal" komen volgens de hoofdofficier al snel in de buurt van een strafbare doodsbedreiging. "Daar vervolgen wij ook mensen voor, en daar worden mensen ook voor veroordeeld door de rechter."

Engel deed aangifte van smaad en laster

Dikkeboom verzamelde daarna naar eigen zeggen zo'n vijftig voorbeelden van uitspraken van Engel over tribunalen. "Hij heeft het er te pas en te onpas over, bij demonstraties met grote groepen mensen, maar ook online." Volgens Dikkeboom heeft het OM het document toegevoegd aan het dossier van de aangifte.

Engel zei eerder dat hij van mening is dat de aangifte vals is: volgens hem staan er geen strafbare feiten in. "Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn", zo liet hij eerder weten. De Viruswaarheid-voorman deed op zijn beurt aangifte tegen Dikkeboom wegens smaad en laster.

Een woordvoerder van het OM kon nog niets zeggen over de duur van het oriënterende onderzoek.