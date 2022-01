Engeland is volgens wetenschappers over de grootste piek in het aantal besmettingen heen en kan daardoor een groot aantal regels versoepelen, meldt premier Boris Johnson woensdag. Dat houdt in dat mensen vanaf volgende week geen mondkapjes meer hoeven te dragen, dat het thuiswerkadvies komt te vervallen en dat de coronapas niet langer verplicht is.

Johnson benadrukt dat de pandemie nog niet voorbij is en dat mensen nog altijd voorzichtig moeten zijn. Hij zegt te vertrouwen op het gezonde verstand van de burgers. "Omikron is niet voor iedereen een milde variant, vooral niet als je niet gevaccineerd bent."

Vanaf 27 januari is de coronapas niet meer verplicht en hoeven mensen niet langer meer vanuit huis te werken. Wel mogen bedrijven de coronapassen blijven controleren als ze dat willen.

Door de afschaffing van de mondkapjesplicht hoeven op scholen en in het openbaar vervoer geen mondkapjes meer gedragen te worden. Maar het is volgens Johnson in sommige situaties nog wel verstandig om er een te dragen.

Er blijven nog wel maatregelen gelden voor verzorgingshuizen, maar de details daarvan worden pas later bekendgemaakt. Ook blijft het verplicht om in isolatie te gaan als je positief bent getest op het coronavirus. Toch denkt de premier ook die maatregel snel overboord te kunnen gooien.

'Regering kocht met maatregelen tijd voor boostercampagne'

Volgens Johnson heeft zijn regering met de plan B-regels (waaronder de mondkapjesverplichting en coronapas) "succesvol extra tijd gekocht" om de boostercampagne op te starten. "We hadden het snelste boosterprogramma van Europa", aldus Johnson. Hierdoor was het volgens hem niet nodig om nog meer van de economie plat te leggen.

Een week geleden was de situatie nog compleet anders in het Verenigd Koninkrijk. Toen werden dagelijks rond de 170.000 mensen positief getest. Inmiddels ligt dat weekgemiddelde rond de 90.000 infecties. Net als in Nederland vertaalt zich dat nog nauwelijks in ziekenhuisopnames, hoewel de piek in het aantal opnames in het VK nog niet is bereikt. Momenteel liggen meer dan 19.000 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis en bijna 750 coronapatiënten op de ic.

Johnson zegt met zijn regering te werken aan een langetermijnstrategie voor de aanpak van COVID-19 en hoe nieuwe restricties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

De premier ligt momenteel diep onder vuur vanwege verschillende 'lockdownfeestjes' in zijn ambtswoning aan Downing Street. Verschillende parlementariërs hebben zijn aftreden geëist.