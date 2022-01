Ondanks omikron is het nog steeds zinnig om 5- tot 11-jarige kinderen te vaccineren. Vooral als ze nog geen corona hebben gehad. Dat adviseert de Gezondheidsraad woensdag aan het kabinet. Kinderen die al (met een PCR-test bewezen) coronabesmetting hebben gehad, bouwden namelijk al natuurlijke weerstand op tegen MIS-C. Die immuunziekte is voor kinderen de ernstigste complicatie van COVID-19.

MIS-C is een ernstige ontstekingsreactie in vitale organen. Hoewel het grootste gedeelte van jonge kinderen zelf nauwelijks wat merkt van een besmetting, kan bij een zeer kleine groep MIS-C ontstaan. Die groep wordt dan opgenomen op verpleeg- of zelfs ic-afdelingen.

Het voorkomen van die opnames was én is voor de raad een belangrijke reden om jonge kinderen een prik aan te bieden. Vaccins vergroten namelijk de bescherming tegen MIS-C.

Recente data wijzen er echter op dat de kinderen na een besmetting ook goede weerstand opbouwen tegen het ontwikkelen van MIS-C. Dat terwijl de ontstekingsreactie na vaccinatie ook als zeer zeldzame bijwerking kan optreden bij de jonge kinderen. Wel wijst onderzoek uit dat de kans relatief veel groter is dat kinderen bij hun eerste infectie MIS-C oplopen.

Prik is nog vooral nuttig voor een derde van alle 5-11-jarigen

In december hield de raad nog rekening met 150 gevallen van MIS-C bij kinderen. Toen had de helft van de kinderen een besmetting doorgemaakt. Het gaat inmiddels om twee derde van alle vijf- tot elfjarigen. Mede daarom verwacht de raad nu nog 'maar' 100 gevallen. "Daarmee is nog steeds sprake van een belangrijk gezondheidsrisico, maar de algehele ziektelast kan lager uitvallen."

De deskundigen benadrukken dat de prik voor reeds besmette kinderen niet nutteloos is. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld er alsnog voor kiezen om hun kind te laten vaccineren om de virusverspreiding tegen te gaan. "Zo wordt het risico op een besmetting van een kwetsbare huisgenoot verkleind."

De Gezondheidsraad kwam begin december al tot de conclusie dat het vaccineren van vijf- tot elfjarigen gezondheidswinst opleverde. Zij namen het advies vanwege de opmars van de omikronvariant opnieuw onder de loep. Het eerste advies werd namelijk samengesteld toen de deltavariant dominant was in ons land.