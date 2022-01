In de afgelopen twee dagen heeft een recordaantal scholen melding gemaakt van coronabesmettingen. Dat leidt in vele tientallen gevallen tot een (gedeeltelijke) sluiting van de school, meldt BNR woensdag op basis van Scholenmeldpunt. Op zowel maandag als dinsdag trokken vijftig scholen aan de bel.

Op dit moment zijn zeker 56 scholen deels gesloten en zijn 16 scholen volledig dicht, zo weet het meldpunt.

Volgens data-analist Bart Bolkestein van het meldpunt lopen de aantallen meldingen van scholen uiteen. Zo meldt de ene onderwijsinstelling slechts een paar positieve tests, terwijl het bij een andere school om meer dan honderd gaat.

Tot dusver ontving het meldpunt in januari 150 meldingen. Dat in de afgelopen twee dagen het merendeel van de meldingen binnenkwam, viel te verwachten: de eerste scholen gingen op 10 januari pas weer open voor fysieke lessen, terwijl het hoger onderwijs en het mbo deze week van start gingen.

Bolkestein erkent dat Scholenmeldpunt niet een volledig beeld kan schetsen. "Niet alle scholen doen melding. Het werkelijke aantal scholen met problemen is in de werkelijkheid groter."

Voorzitter Hein van Asseldonk van de VO-raad erkent in gesprek met BNR dat er problemen zijn in het onderwijs. Hij benadrukt echter dat de problemen per regio verschillen. "Dat is moeilijk te verklaren."

Van Asseldonk vermoedt dat de meeste scholen (deels) moeten sluiten vanwege de quarantaineregels. Die adviezen worden momenteel aangepast, waardoor er enige verwarring over is.