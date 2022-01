Een aan de omikronvariant aangepast coronavaccin is waarschijnlijk niet voor eind april beschikbaar in Nederland. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers woensdag in reactie op Kamervragen van D66.

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna over de ontwikkeling van een aangepast vaccin, maar die kost tijd. Ook moet het vaccin daarna nog worden goedgekeurd en geleverd. "Beide fabrikanten geven aan dat zij tijd nodig hebben om zo'n aangepast vaccin te maken en te leveren", aldus Kuipers.

Het vaccin moet na ontwikkeling ook nog worden goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Al met al kost dit volgens de minister "ten minste honderd dagen". Kuipers zegt zich met zijn EU-collega's in te spannen om in het voorjaar over een aangepast vaccin te beschikken.

Met de farmaceuten is contractueel afgesproken dat ze zich moeten inspannen om hun vaccins aan te passen aan de situatie, mocht blijken dat het huidige vaccin onvoldoende bescherming biedt tegen infectie met een nieuwe variant van het virus. Dat lijkt nu volgens het RIVM het geval bij de omikronvariant. Het is overigens nog niet duidelijk hoe goed de huidige vaccins werken tegen ontwikkeling van een ernstig ziektebeeld na een infectie met de omikronvariant.

Kuipers' voorganger Hugo de Jonge meldde in december dat hij de leveranciers had gevraagd om een aangepast vaccin te ontwikkelen. Omdat rekening wordt gehouden met een extra boosterronde in 2022, heeft de EU extra doses aangeschaft uit een eerder optierecht van 900 miljoen vaccins bij Pfizer/BioNTech. Nederland krijgt er daarvan zo'n zes miljoen.