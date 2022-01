Het 2G-beleid is niet zinvol om het reproductiegetal van het coronavirus te verlagen, blijkt maandag uit nieuw onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid werd uitgevoerd. Daarentegen blijkt 1G wél effectief om de R-waarde te verlagen. Maar wat houden 3G, 2G en 1G nou eigenlijk in? Wij leggen uit wat deze afkortingen voor jou en het coronatoegangsbewijs betekenen.

Als eerste 3G, waarbij je getest, genezen of gevaccineerd moet zijn voor het coronatoegangsbewijs. De testuitslag is 24 uur geldig. Als je genezen bent van het coronavirus, is dit bewijs een jaar geldig. Mogelijk wordt dat binnenkort verkort naar zes maanden.

3G geldt nu nog voor het coronatoegangsbewijs en bijvoorbeeld om door Europa te reizen. Per 1 februari verandert dit, want vanaf dat moment is jouw vaccinatiebewijs na de laatste prik nog maar negen maanden geldig.

2G laat de optie weg dat je je kunt laten testen voor een toegangsbewijs. Hierbij moet je dus gevaccineerd of genezen zijn van het coronavirus. In Duitsland wordt in sommige deelstaten al 2G+ gebruikt. Hierbij gelden de regels van 2G, maar moeten mensen daarnaast ook negatief getest zijn.

Bij 1G moet iedereen worden getest, ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent. Dit moet dan een PCR-test van minder dan 24 uur oud zijn. In sommige landen, zoals België, betekent 1G dan weer dat de persoon volledig up-to-date is met de vaccinaties, dus ook met eventuele boosters. Een test- of herstelbewijs hebben is dan geen mogelijkheid meer.

Nederland heeft nu 3G-beleid

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge pleitte voor de invoering van het 2G-beleid voor het coronatoegangsbewijs in Nederland. Maar recent onderzoek toont aan dat dit beleid niet zinvol is om het reproductiegetal te verlagen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de huidige minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, dat het belangrijk is om deze bevindingen mee te nemen bij nieuwe besluiten omtrent het coronavirus.

In Nederland geldt nu het 3G-beleid. Er wordt wel gesproken over een 1G-beleid, maar het is inmiddels duidelijk dat dit beleid te duur is en erg lastig uitvoerbaar is. 1G zou wel zeer effectief zijn en leiden tot een daling van het reproductiegetal van 45 procent. Kuipers denkt dat het 2G-beleid op lange termijn wel effectief zou kunnen zijn, maar tot nu toe is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor dat beleid.

Liever kijken? We leggen het verschil tussen 1G, 2G en 3G ook uit in deze video: