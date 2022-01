Bij 242.961 mensen is afgelopen week het coronavirus vastgesteld, ruim 20 procent meer dan in de week ervoor. Dat blijkt dinsdag uit de recentste cijfers van het RIVM. Mede door de omikronvariant klimt het aantal besmettingen de afgelopen tijd bijna dagelijks tot recordhoogtes. Het aantal ziekenhuisopnames blijft echter dalen.

Het komt niet als een verrassing dat het aantal weekbesmettingen weer een record breken. Maandag werd al het dagrecord gebroken met 42.427 nieuwe infecties. Nooit eerder kwam het dagelijkse aantal besmettingen boven de 40.000 uit.

Vorige week lag het aantal besmettingen maar liefst 77 procent hoger dan in de week ervoor. Het RIVM hield al rekening met een stijging in het aantal coronabesmettingen door de omikronvariant. En dan moet de piek nog komen, want die wordt eind januari of begin februari pas verwacht, zei RIVM-topvrouw Aura Timen vorige week.

In totaal lieten ruim 685.000 mensen zich afgelopen week testen, zo'n 18 procent meer dan een week eerder. Van deze mensen testte 36,8 procent positief, wederom een record. Vorige week werd dit record ook al gebroken, toen testte 34,2 procent positief. Van alle positieve testen is de helft vastgesteld na een bekende positieve zelftest.

Het RIVM verwacht dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen de komende weken sterk kan gaan stijgen als gevolg van de versoepelingen. "Welke gevolgen de meest recente versoepelingen zullen hebben op het aantal mensen dat positief test op corona en op het aantal daaropvolgende nieuwe ziekenhuisopnames, wordt de komende weken duidelijk", aldus het RIVM.

Stijging in vrijwel iedere leeftijdsgroep

In vrijwel iedere leeftijdsgroep was een stijging te zien in het aantal besmettingen, behalve in de groep 20- tot en met 29-jarigen. In absolute aantallen vinden in die leeftijdscategorie nog wel de meeste besmettingen plaats (22,6 procent).

Onder kinderen die naar de basisschool gaan steeg het aantal vastgestelde besmettingen met liefst 131 procent. Ook jongeren die weer naar de middelbare school mochten testten afgelopen week vaker positief op het virus: dat aantal steeg met 78 procent.

Opnieuw minder mensen opgenomen in ziekenhuizen

Hoewel het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, loopt het aantal ziekenhuisopnames al weken gestaag terug. Vorige week belandden 720 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, de week daarvoor waren dit er nog 873 (-18 procent).

Van de 720 mensen waren er 85 zo slecht aan toe dat ze moesten worden opgenomen op de intensive care. Ook dat is een daling (-41 procent) vergeleken met een week eerder, toen nog 143 mensen op de ic belandden.

Fors minder overlijdens

Bij het RIVM kwamen 63 meldingen binnen van personen die waren overleden aan COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Dat is fors minder dan een week eerder, toen nog 116 meldingen van overlijdens waren gemaakt. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is al weken aan het afnemen.

Het reproductiegetal (R) nam wel iets af, van 1,26 tot 1,16. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 116 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is. Het RIVM gebruikt de R-waarde van twee weken eerder, zodat een betrouwbare waarde kan worden geschat.