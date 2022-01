Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt al weken. Met name op de verpleegafdeling is de daling goed te merken. Dat betekent rust voor het zorgpersoneel, maar daarmee zijn de zorgen niet weg. Verpleegkundigen zitten erdoorheen en dan wacht ook nog de uitgestelde reguliere zorg. NU.nl keek mee op de corona-afdeling van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Op een afdeling die normaal gesproken leegstaat, liggen de coronapatiënten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De zogeheten cohortafdeling was afgelopen zomer gesloten, maar sinds begin november is die weer open. Er is plek voor 21 coronapatiënten, maar lang niet alle bedden zijn bezet.

"Dat geeft een stukje rust", zegt Suzan Schouten, teamleider interne geneeskunde in het Tilburgse ziekenhuis. "We beginnen de daling steeds meer te merken."

Jill Berens en Jessica Libregts staan dagelijks aan de bedden van coronapatiënten. Ze werken normaal gesproken op de afdeling interne geneeskunde, maar zijn meerdere keren bijgesprongen op de cohortafdeling.

"Vorig jaar hebben we hier ook negen maanden gestaan en de indrukken van toen laat je moeilijk achter je", vertelt Libregts. "Toen ik hier terugkwam, besefte ik ineens wat voor verhalen er hier achter de deuren zijn gebeurd. Het zijn heftige tijden geweest."

"We hebben er eigenlijk geen tijd voor gehad om na te denken over wat er is gebeurd. Het ging maar door en door", vervolgt ze. "We hebben ons de benen onder ons lijf gerend."

Jessica Libregts, Jill Berens en Suzan Schouten (van links naar rechts) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Jessica Libregts, Jill Berens en Suzan Schouten (van links naar rechts) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Foto: ETZ/Maria van der Heyden

Verpleegkundigen hebben meer tijd voor patiënten

De ruimte om te beseffen wat voor tijd de verpleegkundigen achter zich hebben liggen, is er nu steeds meer. Dat betekent dat er wat meer tijd is om met collega's te praten en dat ook patiënten meer aandacht kunnen krijgen. "Dan zet je een stoel naast het bed en maak je een praatje. Die patiënt is ziek en ziet lange tijd niemand. Daar hebben ze behoefte aan", legt Berens uit. "Uiteindelijk is dat waar je werk om draait", vult haar collega Libregts aan.

Op de cohortafdeling werken verpleegkundigen die normaal gesproken - voor de coronacrisis - in andere delen van het ziekenhuis werkten. Sommigen, zoals Berens en Libregts, komen van de interne geneeskunde, maar ook van de afdeling urologie en orthopedie is personeel gekomen.

Met name voor die laatste twee groepen is het werken met coronapatiënten zwaar geweest, legt Schouten uit. "Op de afdeling orthopedie zijn ze niet gewend dat veel patiënten overlijden. Dat is voor sommige collega's lastig om te verwerken. Daar is vanuit het ziekenhuis wel veel aandacht voor geweest."

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Honderdduizenden patiënten wachten op inhaalzorg

Omdat het aantal coronapatiënten de afgelopen weken zo is gedaald, opende het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vorige week twee extra operatiekamers. Er zijn nu twaalf van de twintig operatiekamers in het ziekenhuis in gebruik en dat betekent dat er weer meer niet-coronazorg kan worden verleend.

Vanwege de afgenomen druk hebben Schouten, Berens en Libregts alle begrip voor de versoepelingen die het kabinet afgelopen weekend doorvoerde. Wel kijken ze gespannen vooruit naar de komende weken en maanden. "Ik snap dat het gebeurt, maar ik houd mijn hart vast. Elke keer als er werd versoepeld, namen de aantallen in het ziekenhuis toe. Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat", vertelt Berens.

“Als deze storm oplost, wacht ons nog een storm aan uitgestelde zorg.” Jessica Libregts, verpleegkundige Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Ook als de toename van het aantal opnames mee blijkt te vallen, is de druk niet weg. Er zijn nog enorm veel patiënten die op uitgestelde reguliere zorg wachten. Alleen in het ETZ gaat het al om vierduizend operatie-uren en landelijk gaat het om honderdduizenden operaties.

Die 'inhaalingrepen' moeten worden gedaan naast de reguliere zorg, die ook gewoon doorgaat. Ziekenhuizen kampen met personeelstekort en zijn gewend om efficiënt te werken, maar daar komt die stroom aan inhaalzorg dus nog bij.

"Als je alles naast elkaar legt en daarover nadenkt, zijn het heftige tijden", zegt Libregts. "Als deze storm (grote aantallen coronapatiënten, red.) oplost, wacht ons nog een storm van uitgestelde zorg."