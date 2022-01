De Amerikaanse geneesmiddelenproducent Moderna wil binnen twee jaar één enkele boostervaccinatie lanceren die zowel tegen corona als tegen griep beschermt, meldt The Guardian.

Topman Stéphane Bancel verwacht dat het combinatievaccin - tegen corona, influenza en het veelvoorkomende luchtwegvirus RSV - beschikbaar kan zijn vóór het besmettelijke winterseizoen van 2023.

"Ons doel is om één enkele jaarlijkse booster te hebben, zodat we geen problemen krijgen met de therapietrouw wanneer mensen geen twee tot drie injecties per winter willen krijgen", zei hij tijdens een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos. Bancel hoopt dat het nieuwe middel in de herfst van 2023 gebruiksklaar is.

De Moderna-topman heeft eerder gezegd dat mensen dit najaar wellicht een vierde vaccinatie nodig hebben, omdat de bescherming door boostershots de komende maanden afneemt. In Israël, als eerste land in de wereld, kunnen mensen van 60 jaar en ouder een vierde dosis van het coronavaccin te ontvangen.

De belangrijkste medische adviseur van de Amerikaanse president, Anthony Fauci zei maandag in Davos dat er geen bewijs was dat herhaalde boosters het immuunsysteem kunnen overbelasten. "Er is geen bewijs dat het geven van boosters op verschillende tijdstippen de reactie van het immuunsysteem zal verstoren."