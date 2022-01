Het nieuwe quarantainebeleid dat het kabinet vrijdag heeft aangekondigd, moet nog in detail worden uitgewerkt. Zo voert koepelorganisatie GGD GHOR Nederland nog gesprekken met het RIVM over wanneer iemand is uitgezonderd van de maatregel, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Doordat het beleid wel per direct is ingevoerd, worden nu mogelijk uiteenlopende adviezen gegeven.

GGD GHOR liet vrijdag weten dat de organisatie pas kort voor de persconferentie op de hoogte was gebracht van de beleidswijzigingen die het ministerie van Volksgezondheid had aangebracht. De GGD's zijn samen met het RIVM verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, maar doordat ze zo kort van tevoren waren ingelicht, kon de regel nog niet worden doorgevoerd in de GGD-systemen.

Dat heeft namelijk even tijd nodig. Zo moeten niet alleen computersystemen worden aangepast, maar ook het drukwerk, zoals informatiefolders. "Er zitten daarnaast duizenden medewerkers aan de telefoon die geïnstrueerd moeten worden", licht een woordvoerder toe.

Op dit moment omvat het nieuwe quarantaineadvies een paar zinnen. Op de website van de Rijksoverheid valt te lezen dat wie minimaal een week geleden een boosterprik heeft gehad of wie korter dan acht weken geleden corona heeft gehad "niet meer in quarantaine hoeft na nauw contact met een besmette persoon, mits iemand geen klachten heeft".

Uitzonderingen nog niet bekend

Omdat de precieze details nog niet zijn uitgewerkt, kan de GGD-koepel niet veel anders dan verwijzen naar die paar regels op de overheidswebsite, zegt de woordvoerder. "Het nare daarvan is dat je nu eigenlijk geen informatie hebt en niet via een heel heldere lijn kan communiceren."

Net als bij de andere coronagerelateerde adviezen, zijn ook hier uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een cruciaal beroep. Maar in welke situatie precies een uitzondering op de quarantaineregels kan worden gemaakt, is nu nog niet duidelijk.

Daardoor kan het zo zijn dat de GGD's verschillende adviezen geven. "Als er niet veel informatie is, kunnen er ook verschillende vertaalslagen worden gemaakt van summiere informatie", zegt de woordvoerder. "We hopen daar op landelijke schaal snel helder over te kunnen communiceren."

Het kabinet liet vrijdag aan persbureau ANP weten op deze manier voor een "praktische oplossing" te hebben gekozen. Het ministerie denkt dat als de versoepeling van de quarantaineregels vorige week al was aangekondigd, maar pas aanstaande vrijdag zou ingaan, veel mensen zich deze week al niet meer aan de regels zouden hebben gehouden.

De betrokken organisaties streven ernaar de nieuwe regels voor 21 januari te hebben vastgesteld en doorgevoerd.