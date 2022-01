In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen mag vanaf maandag weer fysiek onderwijs worden gegeven. De scholen moesten op 18 december de deuren sluiten vanwege de onzekerheid rondom de omikronvariant van het coronavirus.

Om het hoger onderwijs op een zo veilig mogelijke wijze te kunnen laten plaatsvinden, gelden er wel maatregelen. Zo mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een leslokaal of collegezaal. Voor tentamens en examens geldt een uitzondering.

De studenten zijn wettelijk verplicht om zowel binnen als buiten de collegezaal een mondkapje te dragen. Zelfgemaakte en stoffen mondkapjes worden afgeraden. Wegwerpmondkapjes, en dan vooral de zogeheten 'type 2'-varianten, hebben de voorkeur.

Het kabinet raadt daarnaast aan geregeld een zelftest te doen. Dit wordt niet alleen aangeraden als iemand klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting, maar ook uit voorzorg. De tests zijn gratis te verkrijgen via de onderwijsinstelling.

Het is overigens nog niet verplicht om gelijk fysiek onderwijs te geven, is te lezen op de website van de Rijksoverheid. In veel gevallen was het digitaal onderwijs voor de komende periode al vastgelegd. Fysiek onderwijs hoeft daarom alleen plaats te vinden als dat planningtechnisch ook kan.

Jongeren mentaal in de problemen door schoolsluiting

Premier Mark Rutte noemde de heropening van het hoger onderwijs "heel belangrijk". "Want we weten dat vooral jongeren mentaal in de problemen komen door alle beperkingen", zei hij vrijdag op de persconferentie.

De heropening volgt een paar dagen na de oproep van psychiaters, onderwijsinstellingen en studentenbonden om het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer te heropenen. Dat is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor het welzijn van studenten, stelden de groepen.

De mentale gezondheid van jongeren ging door de lockdown het meest achteruit, zeiden de psychiaters. Vorige week bleek ook dat het aantal zelfdodingen van personen onder de dertig jaar vorig jaar hoger lag dan in voorgaande jaren. Een direct verband met de coronamaatregelen kon niet worden gelegd, maar volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid had de stijging ook deels te maken met het "sluiten, herhaald, van het onderwijs".

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageerde opgelucht op de aankondiging van vrijdag. "Fysiek onderwijs geeft studenten weer de ademruimte waar zo naar gesnakt wordt, zelfs met mondkapje op", zei ISO-voorzitter Lisanne de Roos toen.

38 Stijging zelfdodingen jongeren: 'Met limiteren contacten te maken'

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).