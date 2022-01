Nederlandse horecazaken en gemeentes gaan op verschillende manieren om met de verlengde sluiting van hun branche, die vrijdag werd aangekondigd door het kabinet. In Limburg openen cafés en restaurants zaterdag de terrassen voor publiek en knijpen lokale bestuurders een oogje toe. In Utrecht waren alle zaken 's middags gesloten nadat er gedreigd werd met boetes.

Vrijdag lieten vijftien Limburgse burgemeesters weten de opening van cultuur en horeca zaterdag toe te staan. In Maastricht is zaterdag ongeveer een kwart van de horeca open, vertelt een gemeentewoordvoerder aan NU.nl. De horecazaken hebben hun terrassen uitstaan en controleren de gasten op een coronapas.

"Het verloopt rustig" in de Limburgse hoofdstad, aldus de woordvoerder. "Het zijn nog niet de aantallen mensen in het centrum als voor de coronapandemie."

In Roermond is het - nu de winkels heropend zijn - gezellig druk. Ook daar ging de horeca op zaterdag open. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het publiek daar behoefte aan. Stadswachten lopen door het winkelhart van de stad, maar grijpen nergens in. Hetzelfde geldt voor enkele politieagenten, die door de stad patrouilleren.

Horeca-eigenaar René Middel zei dat het niet alleen het baantje is dat zijn personeel aan de zaak bindt, maar vooral ook de sociale omgeving. "Vandaag maken we er een gezellige protestdag van", zegt hij. "Morgen schakelen we met pijn in ons hart weer terug naar het to-goprincipe."

Ook in het centrum van Groningen hebben meerdere horeca en winkels hun deuren bij wijze van protest geopend. In de cafés zitten mensen dicht op elkaar. De gemeente heeft nog niet laten weten of er opgetreden wordt tegen zaken die hun deuren openen.

45 Protestactie horeca: Valkenburgers zitten gewoon op terras

Zaken in Utrecht weer gesloten na dreiging van boetes en gesprek met burgemeester

Net als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaf Utrecht vrijdag aan dat de opening van horecazaken niet zou worden toegestaan. Toch was een aantal zaken in Utrecht op zaterdag tijdelijk geopend.

De gemeente Utrecht deelde daarop waarschuwingen uit. "Als zij niet sluiten, kunnen zij een boete van 4.000 euro krijgen", bevestigde de woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. Ordehandhavers hebben onder meer restaurants gevraagd weer dicht te gaan. Rond 16.00 uur waren de laatste zaken weer dicht.

Een restauranteigenaar vertelde dat hem is gevraagd zijn zaak te sluiten. Hij sloot zijn restaurant na een telefoongesprek met burgemeester Dijksma, die zei begrip te hebben voor de horecaondernemers in Utrecht. Ze beloofde dat ze zich zal inzetten om hun situatie te verbeteren, maar vroeg de eigenaren ook met klem hun zaak te sluiten nu hun boodschap duidelijk is.

Een andere horeca-eigenaar wilde vooral laten zien dat het mogelijk is om veilig - op 1,5 meter, met mondkapjes en QR-codes - open te gaan. "Ik sta financieel aan de rand van de afgrond. We verstoren de orde niet en willen niet te veel drukte. Wij willen ook geen Waku Waku-praktijken."

Restaurant Waku Waku raakte eind september in opspraak doordat het geen QR-codes wilde controleren, ondanks de invoering van de nieuwe maatregel door het kabinet. Burgemeester Dijksma sloot het restaurant, waarna honderden demonstranten voor de deur stonden.

Andere zaken blijven juist uit principe dicht

In Breda blijven de terrassen gesloten, schrijft BN DeStem. De lokale Koninklijke Horeca Nederland komt terug van zijn oproep om open te gaan: "Nu overal duidelijk is dat het zaterdag om een demonstratie gaat, is de impact verloren en wordt het meer 'een vertroeteldag' van de lokale besturen richting hun eigen ondernemers en inwoners."

Ook muziekcafé De Paraplu, gevestigd tussen de ministeries en vlak bij het oude pand van de Tweede Kamer aan de Haage Bagijnestraat, gaat zaterdag bewust niet open, laat de eigenaar weten. "Wij snakken naar verlichting, maar één middagje gasten ontvangen gaat daar geen verandering in brengen."

Uit de aangekondigde versoepelingen van vrijdag blijkt dat winkels en onderwijs weer opengaan, maar horeca en cultuur voorlopig gesloten blijven. Verschillende horecazaken gingen vervolgens toch open als een vorm van protest. Op woensdag organiseren theaters een ludieke actie.