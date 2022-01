Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft de zogenoemde fase 2d ingetrokken. Dat is de laatste fase voor fase 3, die 'code zwart' betekent. Dan is er een tekort aan ic-bedden. Er is nu meer ruimte in de ziekenhuizen waardoor behandelingen die waren uitgesteld ingehaald kunnen worden.

Op 26 november werd fase 2d afgekondigd. De ic's stroomden vol met Covid-patiënten en alle handen waren nodig op de ic's. Fase 2d betekent dat alle ziekenhuizen hun planbare zorg en kritieke planbare operaties uitstellen als dat mogelijk is.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het ministerie gevraagd fase 2d in te trekken. Het is daardoor weer mogelijk "om te werken aan het leveren van de uitgestelde zorg. De aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de ic-afhankelijke kritiek planbare zorg (FMS-klasse 3)", zegt de minister.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds aan het afnemen. Daarom kan fase 2d worden ingetrokken, ondanks de recordaantallen aan coronabesmettingen. In de persconferentie van vrijdagavond gaf het kabinet aan dat door de versoepelingen de besmettingen erg kunnen oplopen. Als de situatie toch weer uit de hand loopt en de ziekenhuisopnames gaan stijgen is de afspraak dat binnen drie dagen kan worden opgeschaald naar 1200 ic-bedden.