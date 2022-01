Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers hielden vrijdag een coronapersconferentie. De bewindslieden kondigden een groot pakket met versoepelingen aan én een nieuw, uitgebreider mondkapjesadvies. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie via ons reactieplatform NUjij instuurden.

Klopt het dat er geen eindtijd zit aan buitensporten? Eerdere berichten hadden het over een sluitingstijd van 20.00 uur.

Er is geen eindtijd voor het sporten. Vrijwel alle binnen- en buitensportactiviteiten zijn weer mogelijk. Voorlopig zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging toegestaan, dus geen wedstrijden tussen verschillende clubs. Publiek is nog niet toegestaan.

Zijn kantines en clubgebouwen ook weer open?

Kantines zijn alleen open voor afhaal. Clubgebouwen zijn in principe open zodat sportbeoefenaars gebruik kunnen maken van de kleedkamers of de toiletten. Wie gebruik wil maken van die voorzieningen, moet wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

Komt er voorlichting over het op de juiste manier dragen van mondmaskers?

In het nieuwe, uitgebreidere mondkapjesadvies heeft het kabinet onder andere kwaliteitseisen gesteld aan het dragen van een mondkapje. Zo voldoen zelfgemaakte mondkapjes niet meer en moeten Nederlanders voortaan wegwerpmaskers dragen.

Een uitleg over hoe je op de juiste manier een mondkapje draagt, is er al langer. Die kan je lezen op de site van de Rijksoverheid.

Minister Kuipers raadt aan om de mondkapjes ook in drukke (winkel)straten te gaan dragen, rondom het sporten en op het werk. "Dat is met de huidige cijfers echt verstandig."

Is het thuiswerkadvies gewijzigd?

Nee. Sinds eind november geldt het advies: werk thuis.

Premier Rutte en minister Kuipers hebben vrijdagavond alleen een advies aangekondigd voor mensen die toch op kantoor moeten werken. Daar adviseren zij werknemers om voortaan een mondmasker te dragen als zij geen afstand kunnen houden.

Gaan de doorstroomlocaties weer open?

Voorlopig blijven doorstroomlocaties zoals dierentuinen en pretparken gesloten voor publiek. Ook theaters, musea en bioscopen moeten net als de horeca nog even afwachten.

Over tien dagen houdt het kabinet een nieuw zogeheten 'weegmoment'. Als er geen "gekke dingen" gebeuren, volgen er dan versoepelingen voor de horeca en de cultuurbranche.

Waarom is Nederland zo traag met het invoeren van de 2G-regel in vergelijking met andere landen?

Wat is het 2G-beleid ook alweer? Bij een 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerden en mensen die recent van corona zijn hersteld, nog een coronatoegangsbewijs.

Nederland heeft nu nog het 3G-beleid. Dan krijgen ook negatief getesten (de derde 'G'), een coronatoegangsbewijs.

Dat komt door verschillende redenen. Zo moest bijvoorbeeld de wet worden aangepast om de 2G-regel mogelijk te maken. Dat kost enige tijd.

Daarnaast vinden Nederlandse experts dat een 2G-beleid in de huidige situatie weinig nut heeft. Dat is er immers op gericht om het aantal risicovolle contactmomenten te verminderen. Maar bij het huidige gigantische aantal besmettingen komen die contactmomenten er toch wel.

Met risicovolle contactmomenten worden momenten bedoeld waarop het virus een grotere kans heeft om zich te verspreiden. Hoe meer virus er circuleert, hoe groter de kans dat je iemand tegenkomt die jou kan aansteken. Zo'n besmetting kan met name grote gevolgen hebben voor ongevaccineerden en kwetsbare personen. Zij lopen een groter risico om na besmetting ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden. Bij te veel opnames kan de druk op de zorg vervolgens te groot worden.

Mogen sauna's wel open?

Nee, ook sauna- en wellnesscomplexen blijven tot in elk geval 25 januari dicht, meldt branchevereniging VNSWB. Waarschijnlijk zal er tijdens het 'weegmoment' over elf dagen ook worden gekeken of de sauna's weer open kunnen.