De sportscholen mogen vanaf zaterdag hun deuren weer openen. Ook mogen volwassenen dan weer trainen bij hun sportclub, zowel op een binnen- als buitensportlocatie. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Bij de sportactiviteiten is zowel binnen als buiten geen publiek welkom. Voorlopig zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging toegestaan en geen wedstrijden tussen verschillende clubs.

Voor sporten op binnenlocaties is voor beoefenaars van boven de achttien jaar een coronatoegangsbewijs verplicht, om aan te tonen dat ze gevaccineerd, getest of onlangs van het coronavirus hersteld zijn. De QR-code is ook verplicht om toegang te krijgen tot kleedkamers bij buitensportlocaties. Op 25 januari bekijkt het kabinet of er meer versoepelingen mogelijk zijn.

De heropening van de sportscholen en de sportlocaties voor volwassenen is een van de versoepelingen die het kabinet doorvoert nu de ziekenhuiscijfers de afgelopen weken fors zijn gedaald. Ook de niet-essentiële winkels en de universiteiten en hogescholen mogen de deuren openen.

In het amateurvoetbal gaat de bal weer rollen nu sporten voor volwassenen zonder restricties is toegestaan.

Kabinet geeft gehoor aan oproep van sportbonden

Sportschoolhouders en verschillende sportbonden riepen het kabinet de afgelopen dagen op sporten voor volwassenen weer mogelijk te maken. Sinds eind november waren de sportscholen en de binnensportlocaties gesloten en mochten volwassenen op buitensportlocaties alleen tussen 5.00 en 17.00 uur in tweetallen sporten. De professionele sport werd uitgezonderd van de lockdown.

Kinderen tot en met zeventien jaar mochten wel overdag buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club, maar 's avonds niet. Afgelopen dinsdag werd de openingstijd van de buitensport met drie uur verruimd, waardoor kinderen tot 20.00 uur op het veld mochten staan.

Het is niet duidelijk wat er met de sportcompetities gaat gebeuren nu er nog zeker twee weken geen competitiewedstrijden mogen worden gespeeld. De sportbonden hebben nog niet gereageerd op de besluiten van het kabinet. De KNVB stelde de herstart van de amateurcompetities voor recreatieve jeugdvoetballers afgelopen week al voor onbepaalde tijd uit.