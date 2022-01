Het kabinet adviseert ook een mondkapje te dragen op drukke openbare plaatsen in de buitenlucht, zoals winkelstraten, en op het werk. Het wordt aangeraden om wegwerpmondkapjes te dragen in plaats van stoffen of zelfgemaakte mondkapjes.

Mondkapjes waren al verplicht in het openbaar vervoer, vliegvelden, vliegtuigen, publieke binnenruimtes en bij evenementen binnen. Ook in het basis- en middelbaar onderwijs moeten leerlingen boven groep zes en docenten bij verplaatsingen een mondmasker dragen.

Daar komt nu dus het advies bij om het masker ook te dragen in drukke publieke buitenruimtes en op de werkvloer wanneer het lastig is om voldoende afstand te houden.

"Draag ze in drukke straten, draag ze op het werk. Draag ze rond het sporten en in het onderwijs", zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). "Dat is met de huidige cijfers echt verstandig."

Nu het hoger onderwijs weer opengaat, is het ook daar weer verplicht een mondkapje te dragen. Studenten moeten het masker op bij verplaatsing door de school en ook als ze ergens zitten of staan. Met de heropening van de contactberoepen geldt ook daar de mondkapjesplicht.

Medisch mondkapje en wegwerpmondmasker hebben voorkeur

De medische variant van het mondkapje heeft daarbij de voorkeur. Het OMT zei daar eerder al over dat chirurgische mondkapjes de uitstoot van meer virusdeeltjes tegenhouden. Ook beschermen deze maskers de drager beter tegen virusdeeltjes van buitenaf.

"Als het medisch mondkapje type II-R niet op voorraad is, koop dan een medisch mondkapje voor eenmalig gebruik. Deze zijn vaak verkrijgbaar bij een drogist, supermarkt, warenhuis of in een webshop", zo valt te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Het kabinet adviseert aan mensen met een kwetsbare gezondheid om een medisch mondkapje van type II-R of type II te dragen.

De belangrijkste coronamaatregelen (vanaf zaterdag) op een rij. De belangrijkste coronamaatregelen (vanaf zaterdag) op een rij. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker