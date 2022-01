Als je een boosterprik hebt gehad of afgelopen jaar het coronavirus hebt opgelopen, hoef je niet meer in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een coronapatiënt. Dat geldt ook voor mensen met een cruciaal beroep, maar zij moeten zich wel regelmatig laten testen. Dat bevestigen bronnen vrijdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Voorwaarde om niet in quarantaine te hoeven, is dat je geen klachten hebt. Na vijf dagen moet er nog wel een PCR-test worden afgenomen.

Op dit moment is de regel dat iemand in deze situatie tien dagen in quarantaine moet. Als de PCR-test op dag vijf een negatieve testuitslag toont, mag de quarantaine eerder worden beëindigd. Deze regel geldt nu alleen nog voor mensen die geen booster hebben gehad.

De versoepeling gaat ook gelden voor mensen met een cruciaal beroep, al moeten die zich wel regelmatig laten testen om naar hun werk te mogen. Zij moeten bij contact met een coronapatiënt dagelijks een zelftest afnemen en op dag vijf een PCR-test, is nu het plan.

Nu grote aantallen mensen positief testen op het coronavirus, moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat "het land ontwricht raakt", schrijft RTL Nieuws. Als heel veel mensen in quarantaine moeten, heeft dat ook gevolgen voor de samenleving.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan. Vanavond houden premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een persconferentie over de huidige maatregelen rondom het coronavirus.